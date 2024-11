Barbara d’Urso spiazza sul ritorno in tv: la risposta sincera

Sono finiti i tempi dei proclami roboanti, Barbara d’Urso ha deciso di assumere un atteggiamento low profile in merito al suo eventuale ritorno in tv. In questo momento l’attrice e conduttrice campana sta portando in giro per l’Italia Taxi a due Piazze, opera teatrale in cui recita il ruolo di protagonista. Nelle scorse ore ha fatto tappa a Taranto e, concluso lo spettacolo, come da prassi, ha incontrato alcuni fan che hanno assistito alla sua performance. Tra un coro elogiativo e una foto, uno degli astanti ha gridato a gran voce una domanda secca, chiedendo all’ex volto Mediaset quando è previsto il suo rientro sul piccolo schermo. La d’Urso non ha ignorato la domanda ed ha risposto in un modo che spinge a credere che, per ora, tutto sia ancora in alto mare.

“Quando torni in tv?”, ha urlato un uomo tra i fan che hanno accolto ‘Barbarella’ dopo lo spettacolo andato in scena al teatro Orfeo di Taranto. Nonostante il trambusto delle altre persone, la conduttrice non si è sottratta dal dare una risposta. “Chissà… Il cielo, il cielo deciderà”, ha scandito la d’Urso. Altri fan l’hanno ‘coccolata’ dicendo “ti aspettiamo”, lei ha continuato ad elargire “grazie, grazie”, per poi congedarsi.

Al momento, quindi, pare che non ci sia alcun progetto televisivo, in vista del futuro prossimo, da cucire addosso alla conduttrice partenopea che, dopo aver ricevuto il benservito da Mediaset nell’estate 2023, non ha più avuto l’occasione di presentare alcuno show sul piccolo schermo. Ha concesso un paio di ospitate e nulla più (una all’ex rivale Mara Venier a Domenica In, l’altra a Milly Carlucci, diventando ‘Ballerina per una notte’ a Ballando con le Stelle). Ovviamente ‘Barbarella’ aspira ad altro e non potrebbe essere altrimenti: dopo anni passati ad essere una colonna di Canale 5 non ci si può accontentare di ruoli marginali. E infatti lei non si accontenta. Tant’è vero che, da quando è ferma ai box, ha sempre ripetuto di avere tutta l’intenzione di tornare in tv da protagonista.

Il problema è che scarseggiano le offerte. A Mediaset, dopo l’addio traumatico, le porte per lei sono sbarrate. Nove (Discovery), da quanto si è saputo, non ha mai preso in seria considerazione il suo ingaggio. Tv8 e La7, sempre per rimanere nel perimetro delle reti generaliste, hanno uno stile lontano dai suoi show. Resta la Rai che, però, al pari di Discovery, ha spiegato di non aver nemmeno valutato un suo arruolamento. E quindi? “Chissà, il cielo…”