Jacqueline riappare sui social dopo il parto: tenera dedica per Enea

Il 30 novembre scorso Jacqueline Luna Di Giacomo e il cantante romano Ultimo, al secolo Nicolò Moriconi, sono diventati genitori di Enea. La coppia aveva annunciato la nascita del primogenito tramite la pubblicazione di un post sui rispettivi profili social: la tenera fotografia delle impronte dei piedini del neonato accompagnata da una dolce dedica.

Da quel momento in poi, sia Ultimo che la neo-mamma non si erano più fatti vedere sui social, preferendo vivere un momento così speciale come quello della nascita del loro primo figlio lontano dai riflettori. Ora però, essendo passato quasi un mese da quel giorno, Jacqueline è riapparsa sui social, dove ha deciso di pubblicare una delle sue prime foto da mamma accompagnata da una lunga dedica al figlio appena nato e alla sua prima esperienza da mamma.

I primi giorni dopo il parto di Jacqueline

Come anticipato, dopo essersi trincerata nel completo silenzio social per quasi un mese, per poter godere a pieno dei primi giorni in compagnia del suo piccolo Enea, poche ore fa la compagna di Ultimo ha fatto capolino dal suo profilo Instagram per raccontare a tutti i suoi followers come sono andati i giorni appena trascorsi.

“Per me è ancora il 30 novembre, invece mi dicono che mancano due giorni a Natale. Faccio la doccia velocissima e confondo il rumore dell’acqua con un pianto che in realtà non c’è. Annuso la sua testolina e sento odore di latte. Ho due tette giganti che producono latte (!!??) Ho letto che il mio corpo si adatta in base alle sue esigenze per produrre i giusti anticorpi. Mi sento un supereroe. Forse lo sono. Almeno per lui spero di esserlo“, ha scritto Jacqueline, pubblicando per la prima volta una fotografia che la ritrae nelle vesti di neo-mamma e con Enea sdraiato su di lei dormiente.

Poi, il racconto dei primi giorni dopo il parto e di tutte le difficoltà da neo-mamma che ha dovuto affrontare e imparare a gestire: “Piange se lo metto giù e ora dorme sul mio petto … dicono che il rumore del battito li tranquillizza […] Per staccare un po’ la testa chiamo le mie amiche su FaceTime. Si preparano per uscire mentre io tiro il latte. […] Vorrei dormire profondamente come prima … ma poi penso che il sonno tornerà. Come alcune delle cose che mi mancano della mia vita prima di lui. Ma quello che non tornerà mai più sono questi momenti fatti di prime volte“.

Infine, la neo-mamma ha concluso il suo lungo messaggio rivolgendosi a tutte coloro che, esattamente come lei, stanno affrontando i difficilissimi primi mesi in compagnia del loro neonato, mesi nei quali tutto è nuovo e sia la mamma che il bambino devono imparare a conoscersi: “Oggi sono la mamma di Enea e non potrei essere più fiera di me. Mamme, siamo dei supereroi”.

Le reazioni dei followers

Nel giro di pochissimo tempo il post di Jacqueline è stato letteralmente inondato di likes e commenti. Personaggi del mondo dello spettacolo e followers della neo-mamma hanno infatti voluto farle gli auguri e complimentarsi con lei per la grande riservatezza mostrata in questo momento, uno dei più delicati nella vita di una mamma e del suo bambino.

In tanti infatti hanno apprezzato la scelta di Ultimo e della compagna di allontanarsi per un po’ dai social per potersi dedicare unicamente al loro bambino e a questa nuova e meravigliosa avventura. Come sottolineato da alcuni utenti infatti, nell’era in cui ogni aspetto delle nostre vite viene postato sui social, è raro vedere personaggi del mondo dello spettacolo fare una scelta di questo tipo. Raro, ma bellissimo.

“Bellissimo post, bellissima tu, bellissimo lui. Ma soprattutto bellissima la vostra discrezione, il vostro vivervi questi momenti nel vostro privato, nel modo più semplice e naturale“, “Una donna così giovane capace di questi pensieri sulla maternità! Sei meravigliosa, questo post dovrebbero leggerlo tutte le neo-mamme che si sentono condizionate nei primi mesi e soffrono della limitazione del tempo a loro disposizione” e “Chi è mamma può capire. Siete bellissimi” sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti dei social.