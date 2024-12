Melissa Satta, mamma Beretta non la vuole? Verità, foto spiazzante

Aleggia una sorta di leggenda attorno a Carlo Gussalli Beretta, rampollo della famiglia omonima bresciana, ricchissima e attiva nella produzione di armi. Qual è tale leggenda? Che la mamma del giovane, Umberta Gnutti, monitorerebbe attentamente le frequentazioni del figlio. Si mormora che la donna sia alquanto selettiva e rigorosa. La cronaca rosa ha sprecato fiumi di inchiostro quando Carlo stava assieme a Giulia De Lellis (circa quattro anni di storia d’amore), sostenendo che Umberta non abbia mai dato il proprio ok alle nozze del suo frutto d’amore con l’influencer di Ostia. La signora Gnutti non ha mai commentato tali indiscrezioni. Non lo ha fatto nemmeno l’ex volto di Uomini e Donne. E nemmeno lo ha fatto il rampollo. Ciò detto, dopo che Carlo e Giulia si sono lasciati e lui ha intrecciato una love story con un’altra showgirl assai nota, ossia Melissa Satta, ecco che sono emerse inedite voci relative a presunti mugugni di Umberta per la nuova relazione del figlio.

“Umberta non vede di buon occhio l’ex velina di Striscia la Notizia…”, “La mamma del rampollo non stravede per Melissa…”, etc etc. Dove sta la verità? In una foto scattata poche ore prima del giorno di Natale 2024. A sorpresa, dalle Instagram stories della madre di Carlo, riservatissima moglie dell’amministratore delegato di Beretta Holding (Pietro Gussalli Beretta), è spuntata un’immagine che conferma in modo plastico che la showgirl sarda è entrata ufficialmente all’interno della celebre famiglia di armatori.

Melissa Satta entra ufficialmente nella famiglia Beretta

Come ogni anno, in concomitanza con le feste di Natale, Umberta ha postato sui suoi profili social i tradizionali scatti di famiglia. E chi ha fatto la sua apparizione per la prima volta? Proprio Melissa Satta. Insomma, l’ex velina di Striscia la Notizia è stata accolta ufficialmente in casa Beretta. Umberta, senza dichiarazioni roboanti e senza gesti eclatanti, ha così spiazzato tutti. Di fatto, ha voluto rispondere alle voci che la volevano contraria alla relazione che vede protagonisti il figlio e la conduttrice sarda.

Un amore sbocciato la scorsa estate e che sta bruciando tutte le tappe. Di recente, la showgirl ha rivelato di desiderare un secondo figlio per dare un fratellino o una sorellina a Maddox, frutto d’amore avuto con l’ex marito Kevin Prince Boateng. E può darsi pure che se Melissa si sia esposta pubblicamente in modo così deciso è perché forse già aveva in tasca il benestare della signora Umberta.