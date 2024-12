Verissimo, Melissa Satta parla di Beretta e s’incarta: che imbarazzo!

Imbarazzo a Verissimo. Melissa Satta, che si è presentata assieme all’amica Juliana Moreira, quando ha iniziato a parlare del fidanzato Carlo Gussalli Beretta, è andata in tilt. Quel diavolaccio di Silvia Toffanin, ovviamente e giustamente (altrimenti perché invitarla?), non si è lasciata sfuggire l’occasione di domandare all’ex velina come sta procedendo la sua vita sentimentale con il rampollo bresciano. La showgirl sarda, che mai prima d’ora in tv ha parlato del compagno, si è emozionata a tal punto da incartarsi.

“Come va l’amore Melissa, vedo gli occhietti che brillano?”, la domanda della Toffanin. “Bene, molto bene, punto”, la risposta della Satta con un sorriso a 32 denti. La padrona di casa di Verissimo ha continuato a guardarla, con l’ex velina che, in evidente imbarazzo, è diventata rossa senza più sapere cosa dire. Alla fine è riuscita a farfugliare un “non mi nascondo, perché mi devo nascondere? Non mi va di nascondermi. Voglio essere più riservata anche se posto sui social. Non sto facendo niente di male, mi diverto a condividere, no? Ehhm, mhhh, ehh,… Tutto molto bello. Mi auguro che sia altrettanto tempo… mhh. così”. Il discorso, denso di imbarazzo, è prontamente stato commentato dalla conduttrice: “Ti stai incartando!”.

Alla fine la Satta ha concluso: “Mi sono sempre infilata in situazioni particolari, però ci sta. Ora sono molto serena, sono molto felice. Ringrazio la persona che mi sta al fianco”. Come detto, quella persona è Carlo Gussalli Beretta, figlio di una delle famiglie più ricche d’Italia e già noto al gossip del Bel Paese per via della love story vissuta con Giulia De Lellis. Con l’influencer di Ostia ha trascorso circa 4 anni. A distanza di qualche mese dalla rottura, ha incontrato la conduttrice sarda ed è stato amore. Melissa, anche a Verissimo, non ha escluso di diventare madre per la seconda volta (il primo figlio Maddox è nato dal matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng). L’ex velina ha lasciato intendere che da parte sua c’è la disponibilità per vivere una nuova gravidanza. Chissà cosa ne pensa Beretta.