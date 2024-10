Melissa Satta: “Voglio un figlio, ma c’è confusione”. Beretta avvisato

Melissa Satta, innamoratissima di Carlo Beretta (i due fanno coppia fissa da mesi), si è confessata a 7 piani, nuovo format di interviste di Cristina Parodi disponibile in rete. L’ex velina sarda ha risposto a 7 quesiti che la riguardano direttamente. In uno di questi ha dichiarato di volere un figlio e che desidera diventare madre per la seconda volta (lo è già di Maddox, 10 anni, frutto d’amore avuto con l’ex marito Kevin Prince Boateng). Se uno più uno fa due, della questione dovrebbe averne già parlato anche con l’attuale compagno Beretta.

Melissa Satta e la voglia di gravidanza: Carlo Beretta è avvertito

Così la showgirl 38enne a proposito di una sua eventuale gravidanza: “Ci sono tante cose che voglio fare. Il secondo figlio, che dico sempre che lo desidero, è una cosa che mi piacerebbe molto. Ed è anche un desiderio di mio figlio Maddox, che mi chiede sempre il fratellino. Io poi gli dico: ‘Ma può arrivare una sorellina’. E lui: ‘Eh, la sorellina, allora aspetta un attimo, ci devo giocare a calcio…’. Insomma, c’è un po’ di confusione a casa…”.

Chissà cosa ne pensa Beretta. E chissà cosa ne pensa la ‘suocera‘ della Satta. Si mormora che la madre del rampollo, Umberta, sia assai guardinga circa le scelte sentimentali del figlio. Addirittura i ben informati assicurano che quando il giovanotto stava assieme a Giulia De Lellis, fu Umberta a porre un freno ai presunti progetti nuziali dei due piccioncini. Come si diceva, Melissa ha però le idee molto chiare e non teme ad esprimerle senza fronzoli: aspira ad avere un altro bebè, Carlo è avvertito.

L’ex velina sul matrimonio da giovane e sulla parità di genere

Sempre conversando nel programma 7 piani, l’ex velina ha poi rivelato che quando si guarda allo specchio le piace vedersi senza trucco e in abbigliamento sportivo, mentre invece, quando è abbigliata di tutto puntino, si sente “più insicura”.

Quindi è tornata su Maddox, spiegando di ritenere il figlio il “piano più alto” della sua vita privata e che non credeva di diventare madre a 27 anni: “Mi sono pure sposata, è un passo che ho fatto nonostante non considerassi molto il matrimonio. Nella carriera sono molto contenta perché sono 20 anni che continuo ad andare avanti e le mie soddisfazioni me le tolgo”.

Con Cristina Parodi ha poi affrontato la questione relativa alla parità di genere, sostenendo che ancora oggi si tende a dare “più credibilità a un uomo”. Inoltre ha aggiunto che per una donna la vita è più complicata, soprattutto se vuole mettere su famiglia: “Il ruolo della donna è molto difficile, se vuole anche una famiglia, dei figli, è un doppio lavoro”.

Melissa parla con cognizione di causa. Infatti ha raccontato che ciò che sostiene lo nota ogni giorno per quel che riguarda la sua situazione personale: “Voglio essere una mamma presente, e devo giocare a tetris tra la sua organizzazione e il lavoro, ma è fattibile. Penso che le donne siano molto più forti dell’uomo. Nonostante questo a me piace l’uomo che fa l’uomo, galante, che ti aspetta, ti fa passare, ti tende una mano”.

Il sogno di incontrare Ancelotti in ascensore

Infine, quando le è stato domandato con chi le piacerebbe trovarsi sola in ascensore, ha fatto spuntare il nome di Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan e oggi tecnico del Real Madrid. Perché proprio ‘Carletto’? “Perché il mio idolo, vorrei chiedergli un sacco di cose. Chi farei scendere? Non ho nemici, ma c’è tanta invidia, farei scendere tutto quel gruppo di persone che oggi si chiamano haters, una categoria brutta”.