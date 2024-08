Melissa Satta, parla mamma Beretta: la ‘suocera’ sorprende tutti

Prosegue a gonfie vele la love story che vede protagonisti Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta. Da mesi i due sono inseparabili e in questo momento si trovano in Sardegna, nella location esclusiva di Porto Cervo, dove la famiglia di imprenditori bresciani ha una sontuosa villa. L’ex velina di Striscia la Notizia, come ha reso noto Chi Magazine, avrebbe avuto l’occasione di conoscere la ‘temuta’ mamma del fidanzato, la signora Umberta Gnutti. Come è andata? Pare benone. La showgirl sarda avrebbe fatto un’ottima impressione sulla “suocera“, che avrebbe avuto parole al miele per lei.

Melissa è “una ragazza seria e impegnata nel lavoro“ avrebbe sussurrato a gran sorpresa la signora Beretta, come riportato da Chi Magazine. Dunque la Satta avrebbe avuto la ‘benedizione’ della madre di Carlo. Si vocifera che la donna sia alquanto attenta alle frequentazioni del figlio. Come non ricordare le voci che hanno bisbigliato che Umberta non abbia mai visto di buon occhio l’ex fidanzata del suo frutto d’amore, vale a dire Giulia De Lellis. Voci mai confermate (ma neppure mai smentite) hanno assicurato che uno dei motivi della fine della relazione durata ben 4 anni sia stato il netto no di Umberta alla voglia di sposarsi dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Altre indiscrezioni, invece, sostengono una versione ben differente, cioè quella che la signora Umberta non abbia mai messo becco in maniera invadente sulle scelte sentimentali di Carlo. Dunque nella rottura con la De Lellis non avrebbe avuto alcun ruolo. Acqua passata, comunque, al di là di come siano andate realmente le cose. Oggi nella vita del rampollo 27enne c’è la 38enne Melissa Satta. Per la coppia la differenza di età non è un problema. E pare che non lo sia nemmeno per Umberta.

Melissa Satta e Beretta, gli ex celebri

Melissa e Carlo, quando si sono conosciuti, erano entrambi reduci da due relazioni importanti. Lui, come poc’anzi accennato, è stato assieme circa quattro anni all’influencer Giulia De Lellis, lei ha vissuto un amore intenso lungo un anno con il tennista Matteo Berrettini. Pare che sia stato il romano a mettere il punto sulla love story. Si è sussurrato che la Satta avrebbe voluto far diventare il rapporto ancor più serio, ma che lo sportivo non se la sarebbe sentita di fare passi importanti.