Belen, Giulia De Lellis, Salemi… suocere vs nuore vip: 10 faide

Il mondo dello spettacolo, a livello profondo di rapporti umani, non è poi così diverso rispetto a quello delle persone comuni. Così non è raro trovare storie di personaggi famosi che si sono ritrovati ad avere a che fare con suocere non sempre concilianti. Tutto il mondo è paese, recita un proverbio. In questo caso, mai fu più azzeccato visto che le frizioni familiari non sono soltanto un qualcosa che capita alle star del Bel Paese. Alcuni casi eclatanti hollywoodiani ne sono l’esempio.

Negli ultimi anni, la ‘suocera’ più temuta dalle famose d’Italia è la signora Umberta Gnutti Beretta, madre del rampollo Carlo che ha un pallino per le donne dello spettacolo. Chiacchieratissime le sue love story con Dayane Mello, Giulia De Lellis e quella in corso con Melissa Satta. Si mormora che Umberta non ami il clamore che scaturisce da tali relazioni del figlio e che con De Lellis e Mello non avrebbe remato in alcun modo a favore. Adesso c’è la Satta e i ben informati sussurrano che la musica non è cambiata: la signora sarebbe sempre sull’attentì.

Altra figura di ‘suocera’ che tutto vede e tutto decide è quella di Veronica Cozzani, la madre di Belen Rodriguez. Tutti i partner avuti dalla showgirl hanno lasciato intendere che la presenza della donna sia alquanto ingombrante. D’altra parte la stessa Belen ha sottolineato in tempi non sospetti che se alla mamma non piace chi ha accanto, a questo non resta che fare le valige.

Come poi non menzionare la pesante diatriba tra Eva Henger e il ‘genero’ Lucas Peracchi, quando quest’ultimo stava assieme a Mercedesz, figlia dell’attrice. Finì malissimo, con gravi accuse reciproche di manipolazione tra l’ex tronista ed Eva. Mercedesz si schierò con l’allora compagno e tagliò tutti i ponti con la madre. Oggi Peracchi e la ragazza non stanno più assieme mentre mamma e figlia hanno ricucito il legame familiare.

Merita una menzione anche l’affaire che vide protagonista la famiglia Pretelli quando Pierpaolo partecipò al GF Vip. Prima si invaghì di Elisabetta Gregoraci che però gli rispose picche, poi si legò a Giulia Salemi, con la quale ora aspetta un figlio. Ebbene, durante il reality la madre dell’ex velino disse candidamente che la sua preferita era la conduttrice calabrese, non proprio una galanteria nei confronti dell’influencer italo-iraniana. Acqua passata, i rapporti odierni di Pretelli e Salemi con i familiari sono ottimi.

Altro spiffero, che però è bene subito sottolineare che è stato smentito, è quello che ha sostenuto che Milly Carlucci non avrebbe visto di buon occhio il matrimonio di sua figlia Angelica Donati con Fabio Borghese. La conduttrice di Sulmona, per mettere a tacere le voci, si è mostrata felice e contenta alle nozze. Tutta facciata oppure lo sposo è stato ben accetto?

Spostandosi sul versante Hollywood, non mancato le suocere “agguerrite”. Katie Holmes ha scelto di divorziare da Tom Cruise piuttosto che continuare a lottare contro Scientology e la signora Mary Lee. La mamma del divo pare che vivesse con la coppia e che fosse alquanto invadente.

Altra vicenda nota a Los Angeles è quella del matrimonio di Sylvester Stallone e Brigitte Nielsen. L’unione ebbe la ferma opposizione della madre dell’attore, Jackie, altra donna che, al pari di Mary Lee, ha sempre voluto essere parte attivissima della vita del figlio. Non a caso ebbe problemi anche con la sua prima moglie Sasha. Con la terza, Jennifer Flavin, pare invece che sia andata più o meno d’accordo.

Ma la peggiore “suocera” di Hollywood sarebbe Irmelin, la madre di Leonardo DiCaprio. La leggenda vuole che abbia fatto fuggire a gambe levate diverse compagne del divo, tra cui Gisele Bundchen, Bar Refaeli e Toni Garn. Si sussurra che sia lei la causa della separazione di Leo e Gisele a un passo dall’altare.

Altro caso arcinoto di suocera e nuora ai ferri corti è quello che vide protagonista Lady Diana e la regina Elisabetta. Inutile aggiungere altro sulla questione, già si sono sprecati fiumi di inchiostro.