Figlio Corona, chi è il padrino. Reazioni: “Meglio di così impossibile”

Il 21 dicembre 2024 è nato Thiago, il secondo figlio di Fabrizio Corona (50 anni). Per la neo mamma 24enne Sara Barbieri, invece, si tratta del primo frutto d’amore. Il primo a dare la notizia sui social del lieto evento è stato lo stesso ex re dei paparazzi. Nei giorni successivi alla nascita è stato anche rivelato chi è il padrino del piccolo. Ad accompagnare il bebè nel suo percorso di crescita, oltre naturalmente ai genitori, ci sarà l’avvocato Ivano Chiesa, legale penalista che da anni assiste Corona. Spesso il professionista è apparso anche sui social per difendere l’imprenditore milanese mediaticamente.

“Sarò il Padrino di questa bambino bellissimo. Thiago Corona, figlio di Fabrizio”. Così Ivano Chiesa sul suo profilo Instagram, a commento di una foto in cui lo si vede tenere tra le braccia il bebè. “Avvo, potevi essere solo tu il padrino”, il commento affettuoso e pieno di stima di Corona. Entusiasta anche Sara Barbieri che ovviamente ha conosciuto bene il legale dopo essersi unita sentimentalmente all’ex re dei paparazzi. “Le vogliamo troppo bene avvo”, le parole della neo mamma. Altrettanto zuccherosa la replica di Chiesa: “Grazie, hai fatto un capolavoro”.

Tanti utenti hanno commentato la scelta dei neo genitori. Quasi un coro unanime nel sostenere che scelta migliore, per quel che riguarda il ruolo di padrino del bimbo, non si poteva fare. “Super avvocato e super padrino”, ha scritto ad esempio Naike. Un altro utente: “Scelta migliore non c’era”. “Meraviglia”, un’altra reazione entusiasta a cui ne sono seguite molte altre.

Chi è Ivano Chiesa, l’avvocato di Fabrizio Corona

Ivano Chiesa è nato a Monza il 12 luglio 1958. Si è laureato a 24 anni con lode in Giurisprudenza, dopo aver frequentato l’università di Milano. Il suo sogno fin da bambino era fare l’avvocato. Sogno che ha realizzato subito dopo aver terminato gli studi, quando cioè ha iniziato ad esercitare la professione diventando un legale penalista in un blasonato studio del capoluogo lombardo. Dopo aver maturato circa quindici anni di esperienza nel settore, ha aperto il suo studio.

Nel corso della sua carriera si è occupato sia di penale bianco sia di penale nero. Tanti i processi di criminalità a cui ha lavorato. Alcuni anche molto famosi. Ad esempio ha vissuto da protagonista gli anni di Mani Pulite. È stato l’avvocato di celebri imprenditori e anche personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Pippo Baudo e, appunto, Fabrizio Corona.