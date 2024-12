Corona padre, prime parole di Sara e reazioni vip: chi le ha scritto

Fabrizio Corona era convinto che suo figlio nascesse nel giorno di Natale, il piccolo invece è arrivato in anticipo. Sara Barbieri, compagna 24enne dell’ex re dei paparazzi (50 anni), ha infatti partorito lungo la mattinata di sabato 21 dicembre 2024. Il piccino è stato chiamato Thiago. Nel tardo pomeriggio, la giovane neomamma ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la nascita del bebè. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato due scatti del bimbo, con tanto di dedica zuccherosa.

“E tutto quello che posso assaporare è questo momento e tutto ciò che posso respirare è la tua vita. Thiago”. Così la 24enne nell’annunciare l’arrivo del suo primo figlio (Corona invece è diventato papà bis essendo già padre di Carlos, avuto dal precedente matrimonio con Nina Moric). Il post di Sara è subito stato preso d’assalto da centinaia di utenti che hanno fatto gli auguri e le congratulazioni ai neo genitori. Tanti anche i vip che hanno espresso sostegno e vicinanza al neonato e alla coppia.

Tra le prime a farsi sentire ci sono state Francesca Fagnani, che di recente ha ospitato Corona a Belve, e Laura Chiatti. La giornalista ha scritto un dolce “Ben arrivato” rivolgendosi al piccolo Thiago, mentre l’attrice si è complimentata con mamma e papà: “Felicità ragazzi miei”. Anche Guendalina Canessa ha scritto un messaggio zuccheroso: “Felice per voi”. Reazioni entusiaste anche dall’universo di Uomini e Donne. “Auguri”, il pensiero dell’ex tronista Sabrina Ghio a cui ha fatto seguito quello dell’ex corteggiatrice Soleil Sorge che ha digitato “Ma benvenuto”, con tanto di cuoricino rosso.

E ancora, a rilasciare emoji amorevoli e affettuose ci sono stati l’influencer friulana Taylor Mega, l’ex Miss Italia Carolina Stramare, la showgirl Francesca Lodo, la compagna di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini, e la vedova di Sinisa Mihajlovich, ossia Arianna.

Il primo a dare l’annuncio della nascita è stato Corona, durante la mattinata di sabato. L’ex re dei paparazzi, tra le sue storie Instagram, ha pubblicato uno scatto in cui si è immortalato con Thiago. Tanta felicità, anche se Fabrizio ha spiegato più volte che avrebbe tanto desiderato una bimba. Nonostante è arrivato un maschietto, naturalmente Corona ha sottolineato in tempi non sospetti di essere comunque più che contento di poter vivere una nuova paternità.