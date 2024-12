Fabrizio Corona, è nato il secondo figlio? L’annuncio sui social

Fabrizio Corona è diventato papà per la seconda volta e dopo tanta attesa ha condiviso l’arrivo del piccolo Thiago sui social. Dopo la condivisione di una foto da parte della compagna Sara Barbieri, che ha tenuto i fan sulle spine, finalmente il bebè è nato ed ora il web è curioso di conoscerlo.

Fabrizio Corona diventa papà-bis

Dopo un lungo silenzio da parte di Fabrizio Corona che ha incuriosito ancora di più i fan, l’ex paparazzo ha pubblicato pochi minuti fa un video in cui mostra il piccolo Thiago appena nato in braccio a lui. L’imprenditore è diventato papà per la seconda volta e l’emozione che si percepisce dal suo sguardo è tanta: lo coccola e lo bacia.

Sara Barbieri in sala parto

Poco prima dell’annuncio della nascita di Thiago, Sara Barbieri, compagna attuale di Fabrizio Corona, aveva pubblicato una foto che aveva subito attirato l’attenzione di milioni di persone.

In sottofondo una canzone romantica e tre cuori rossi simbolo di amore: una nuova famiglia formata da lei, il compagno Fabrizio e il piccolo Thiago.

Il commento di Fabrizio Corona sulla nascita di Thiago

Sulla data della nascita di Thiago, Fabrizio Corona aveva già riferito qualche dettaglio nei mesi scorsi che aveva lasciato spiazzati ancora una volta i fan che lo seguono. Infatti, l’imprenditore aveva commentato l’arrivo del bebè, ironizzando sul fatto che sarebbe nato a Natale proprio perché suo figlio. Tuttavia, dovrà ritirare quanto affermato in precedenza, visto che il piccolo ha deciso di nascere qualche giorno prima del 25 dicembre.

La storia d’amore tra Sara Barbieri e Fabrizio Corona

Si sono conosciuti qualche tempo fa sui social e da quel momento non si sono più lasciati la mano. Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno molti anni di differenza che, almeno per il momento, non vedono come un problema per il loro amore tanto da aver deciso di diventare genitori. Lo ha raccontato più volte il re dei paparazzi, spiegando in una delle interviste rilasciate che dopo tanto tempo si è innamorato.

A Chi, l’ex paparazzo, aveva spiegato di volersi sposare: “Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente”. Poi ancora a Belve, aveva riferito: “Lei è la prima donna della mia vita a cui non ho fatto del male, che non ho utilizzato”. Chissà se il prossimo step sia proprio la proposta di nozze e un futuro matrimonio?