Chiara Ferragni saluta il 2024 in lacrime: “Cosa mi hai insegnato”

Chiara Ferragni saluta il 2024 con un video super emotivo, in cui scoppia a piangere e racconta tutto quello che ha imparato in quello che definisce l’anno più difficile della sua vita. Con il 2025 alle porte, ormai è tempo per influencer (e non solo) di condividere i classici video riepilogativi dell’anno, pieni di momenti emozionanti e significativi. Tra tutti, quello di Chiara spicca in modo particolare, visto l’anno turbolento che ha vissuto. Dopo la multa dell’Antitrust a dicembre 2023, l’impero Ferragni ha iniziato a sgretolarsi: aziende che l’hanno ‘scaricata’, scandali a non finire, e una reputazione distrutta.

Anche sul piano personale non è andata meglio. Dopo sette anni e due figli, lei e Fedez si sono lasciati, ufficializzando una separazione tutt’altro che semplice, scaturita proprio dallo scandolo del Pandoro. “Ciao 2024, grazie per tutti gli insegnamenti e per avermi reso quella che sono oggi”, ha scritto la Ferragni come didascalia del video, in cui racchiude non solo i ricordi brutti, ma anche i momenti belli del 2024. Grazie all’amore ritrovato con Giovanni Tronchetti Provera, infatti, Chiara sembra rinata, tanto da affermare pochi giorni fa di non sentirsi così serena e felice da anni.

Nel filmato scorrono diverse immagini, molte delle quali mostrano Chiara Ferragni in lacrime e provata. Verso la conclusione, però, il tono cambia: emerge una Chiara più serena e sorridente, impegnata in viaggi o abbracciata dai suoi affetti più cari, tra cui la famiglia e gli amici. Di Provera non c’è alcuna traccia, anche se, in modo implicito, l’ultima parte dell’anno, in cui appare finalmente felice, sembra coincidere con l’inizio della sua relazione con l’imprenditore. Nel video, poi, si sente una voce narrante dire queste parole:

Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile. Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d’occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stesso. Ma soprattutto mi hai fatto capire che la mia salute sia fisica, emotiva, che mentale è ciò che conta davvero. Ci sono ancora cose che non riesco a capire, ma credo che con il tempo capirò le ragioni e gli scopi di tutto ciò che è successo.

Il post ha subito attirato una marea di commenti, completamente divisi. Da una parte, i fan più affezionati l’hanno riempita di complimenti, dicendo quanto siano orgogliosi di lei per essere riuscita a superare un periodo così complicato. Dall’altra, però, non sono mancate le critiche: in molti hanno commentato che vorrebbero anche loro un ‘anno difficile’ fatto di viaggi e privilegi, accusandola di non rendersi conto del lusso in cui continua a vivere. Ad ogni modo, Chiara sembra essere pronta e carica per il 2025 e c’è persino chi ipotizza una possibile gravidanza con Giovanni Tronchetti Provera. Chissà…