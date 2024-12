Chiara Ferragni, il dettaglio scatena il web: allora è davvero incinta?

C’è il rischio che Fabrizio Corona questa volta possa aver indovinato lo scoop. Da qualche tempo, infatti, gira voce che Chiara Ferragni possa essere incinta. La notizia è iniziata a circolare dopo che l’ex re dei paparazzi ne ha parlato sui suoi social. Così siamo tutti un po’ curiosi di capire se possa esserci qualcosa di vero. Il web ha iniziato ad indagare ed un dettaglio non è sfuggito agli occhi attenti dei followers della Ferragni. Ebbene qualcosa di diverso c’è in Chiara Ferragni. Pare infatti che le sue forme solitamente molto asciutte siano leggermente aumentate.

Insomma le ipotesi sono due: l’influencer potrebbe aver leggermente aumentato chirurgicamente la sua taglia di seno oppure potrebbe davvero essere incinta. Anche perché nelle ultime foto postate non manca di mostrarsi in tutto il suo splendore e nelle sue nuove forme. Difficile non pensare a Fedez in questo momento. Infatti il rapper durante le due gravidanze della Ferragni era molto felice di notare questo inaspettato aumento di misure nella moglie.

Chiara Ferragni non conferma né smentisce: sarà vero?

Certo se fosse vero Chiara Ferragni in un sol colpo avrebbe già ritrovato l’amore e allontanato ogni attenzione sull’affair Pandoro Gate. Ricorre proprio oggi il giorno in cui, un anno fa, venne fuori tutto il “fattaccio” sulla beneficienza di cui l’influencer fu la principale responsabile. Iniziava quindi il periodo più buio di Chiara Ferragni. Oggi però sembra solo un lontanissimo ricordo. Infatti la ritroviamo felice, innamorata e di nuovo “super griffata”.

Infatti la Ferragni è tornata agli splendori di una volta. Lussi, feste, moda e adv. Ogni post è buono per sponsorizzare qualcosa. Ogni foto racconta nuovamente la sua vita perfetta. Oggi ancora più perfetta perché si accompagna all’uomo ideale. Giovanni Tronchetti Provera infatti proviene da un’ottima famiglia e non la farebbe mai sfigurare.Probabilmente a breve potrà anche pubblicare nuovamente le immagini dei suoi figli. E magari si potrebbe aggiungere anche il terzo figlio.

A Sanremo la ricordiamo con la scritta “pensati libera” e poi la ritroviamo affianco ad un uomo potente con cui può sentirsi protetta. Sotto tutti i punti di vista e dopo il periodo economicamente complesso che ha dovuto affrontare. Davvero difficile non vedere la Ferragni come una stratega disposta a tutto pur di tornare alla vita pre-Pandoro Gate. Ma siamo pronti a ricrederci non appena vedremo nei suoi occhi un barlume di pentimento per quanto accaduto.