Paola Caruso in ospedale a Natale: “Questa è l’ultima speranza”

Paola Caruso è volata negli Stati Uniti d’America. Al momento si trova a Rochester, cittadina di circa 200mila abitanti nello stato di New York. La showgirl si trova negli Usa con il figlio Michele, il quale si sta sottoponendo a una serie di esami per capire se c’è spazio per risolvere il grave problema che un’iniezione sbagliata effettuata in Egitto gli ha provocato al nervo sciatico. La capacità motoria del bimbo è stata compromessa. La Caruso trascorrerà le feste di Natale in ospedale. Lei stessa lo ha reso noto attraverso una serie di storie Instagram pubblicate nelle scorse ore in cui ha mostrato che ‘Michelino’, assieme ad altri piccoli pazienti, è ricoverato in una clinica specializzata.

“Sono con lui in ospedale, intanto grazie e buon Natale”, ha scritto l’ex Bonas di Avanti un Altro, rivolgendosi ai tanti fan che le stanno chiedendo aggiornamenti sulla situazione del figlio. In una seconda storia ha mostrato una sala ricreativa della clinica ospedaliera, spiegando che la struttura, assieme alla polizia di Rochester, ha organizzato una festa in ospedale per i bimbi. Non sono mancati dolcetti e regalini per rendere il ricovero dei piccoli più dolce e familiare durante il periodo natalizio.

Il precedente viaggio negli Stati Uniti

La Caruso e il figlio non è la prima volta che si recano negli Usa. Ci erano già stati qualche mese fa, sempre per cercare di capire se il problema al nervo sciatico di Michele può essere risolto. “Un medico lì mi ha dato la speranza di una possibilità di poter rimediare parzialmente al danno che è stato fatto a mio figlio. Andremo lì per fare un ultimo esame che ci darà la percentuale di successo dell’intervento”, ha dichiarato di recente la showgirl a Verissimo.

Laddove si dovesse decidere di procedere con una operazione chirurgica, il piccino dovrà finire sotto i ferri per circa sei ore. Dopodiché, ha spiegato sempre la Caruso, dovrà rimanere immobile per un lasso di tempo che va dai due ai tre mesi. “Questa è la mia ultima speranza”, ha scandito in lacrime l’ex Bonas innanzi a Silvia Toffanin, nel corso della sua ultima ospitata nel rotocalco di Canale 5.

Infine aveva raccontato che il nuovo intervento, sempre ammesso che verrà svolto dopo la serie di esami previsti, riguarderà alcune terminazioni nervose di Michele. Mesi difficili per Paola e il figlio. In cotanta preoccupazione, per fortuna, un raggio di sole: la Caruso ha trovato l’amore ed ha annunciato che si sposerà la prossima estate.