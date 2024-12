Guaccero e Pernice spiazzano: tattoo uguale e ipotesi nozze lampo

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno vinto due volte a Ballando con le Stelle: sia nella classifica finale, sia in amore. Quella che doveva essere una coppia solamente in pista, con il passare delle settimane, è diventata anche una coppia nella vita. Tra la conduttrice pugliese e il danzatore palermitano non è scattata la scintilla, bensì un fuoco poderoso, fatto di passione. I due piccioncini stanno bruciando le tappe e sono più innamorati che mai. Addirittura, nelle scorse ore, hanno deciso di farsi un tatuaggio uguale.

Attraverso un post pubblicato su Instagram nelle scorse ore, Bianca e Giovanni hanno mostrato di essersi incisi sulla loro pelle una data importante ed emblematica riguardante il loro percorso. Quale? Naturalmente quella in cui è stato decretato il loro trionfo nel talent show condotto da Milly Carlucci. “21-12- 2024”, si sono fatti tatuare. Poi il messaggio entusiasta della Guaccero:

“E come potremmo mai dimenticare quella data che proprio voi avete reso incancellabile? Grazie di tutto. Buon Natale a tutti voi. Vi auguro di riuscire ad andare sempre oltre le cose spiacevoli della vita e le invidie di chi cerca di sovrastarvi o screditarvi. Sorridete e sognate… Contro tutto… Fatelo il più possibile. Fatelo intensamente. Non perdete mai di vista la meta. È così che il vostro cammino non potrà mai essere fermato. È stato sempre questo il mio segreto. Oggi è vostro. Vi amo”.

Tatuaggio di coppia per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: le reazioni

Immediatamente centinaia di fan hanno preso d’assalto il post. Tra questi anche Angelo Madonia, cacciato anzitempo dal programma perché la produzione ha considerato alcuni suoi atteggiamenti nei confronti di Federica Pellegrini non consoni allo spirito di Ballando con le Stelle. “Devi dirgli nei momenti importanti “U Scannu”. Lui capirà. Vi voglio bene”, il tenero commento del compagno di Sonia Bruganelli.

Tanto miele anche da parte di Rossella Erra: “Indissolubilmente voi”. Messaggio di stima anche dalla giornalista Rai Monica Setta: “Cara Bianca, la tua purezza ti ha premiato. Sei sempre stata una fuoriclasse e lo hai dimostrato. L’amore di questo uomo meraviglioso è giusto e prezioso”. Cuoricini al post rilasciati poi da Andrea Mainardi e Alessandra Tripoli.

Guaccero e Pernice, ipotesi matrimonio lampo?

L’amore che ha travolto i trionfatori di Ballando ha portato il gossip a mormorare di eventuali nozze lampo. Ad alimentare il tema è stata la mamma della Guaccero. A onor del vero la signora ha rilasciato solamente una simpatica e affettuosa dichiarazione, dicendo che non le dispiacerebbe affatto avere Pernice come genero. I diretti interessati, a proposito dell’eventualità delle nozze, ci hanno riso su, rispondendo con una battuta: “È da capire dove lo faremo. Se in Puglia o in Sicilia”.

Dunque questo matrimonio lampo s’ha da fare o no? “Tre mesi sono un po’ pochi per parlare di matrimonio, però…”, ha sussurrato la Guaccero in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Al momento la priorità della coppia resta quella di vivere con tranquillità e trasporto la neonata love story. Tutto il resto è noia.