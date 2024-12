Ballando, Milly come Cupido: le coppie nate sulla pista da ballo

proprio in questi minuti è iniziata la finale di Ballando con le Stelle e i fans del noto programma televisivo non vedono l’ora di sapere chi sarà il vincitore. Uno degli avvenimenti principe dell’edizione di quest’anno è stata senza dubbio la nascita di una nuova coppia, quella formata da Bianca Guaccero e il suo maestro di ballo, Giovanni Pernice. Pertanto, esattamente come successo nelle passate edizioni del programma, anche questa volta si può dire che la pista da ballo è stata galeotta. Nell’attesa di sapere chi, tra gli aspiranti ballerini rimasti, si porterà a casa la vittoria, ecco un breve riepilogo di tutte le coppie che, nel corso degli anni, sono nate proprio sulla pista di ballo del talent show condotto da Milly Carlucci.

Tutte le coppie di Ballando

La coppia in assoluto più famosa a essere nata sulla pista di Ballando con le Stelle è sicuramente quella formata da Massimiliano Rosolino e Natalia Titova. I due si sono conosciuti nel corso della terza edizione del dance show e da allora non si sono mai più separati. In questi anni, sono sempre rimasti l’uno al fianco dell’altra e hanno anche avuto due figlie: Vittoria Sydney e Sofia Nicole. Insomma, sono una vera e propria coppia di ferro, motivo per il quale sono tutt’oggi considerati uno dei più grandi amori nati nella storia di Ballando.

Va però sottolineato che Massimiliano Rosolino e Natalia Titova non sono stati i primi a innamorarsi sulla pista da ballo più famosa d’Italia. Il primato infatti pare essere tutto di Hoara Borselli e Simone Di Pasquale. I due si sono conosciuti nel corso della prima edizione del programma. Peccato che però la loro storia d’amore sia stata davvero molto breve, con grande dispiacere dei fans.

Proseguendo nella lista, si trovano Stefano Bettarini e Samanta Togni. L’ex marito di Simona Ventura e la ballerina si sono conosciuti durante la sesta edizione del dance show e il feeling tra di loro è stato evidente fin da subito. Anche in questo caso però, la relazione tra i due non durò molto tempo e si protrasse solamente per qualche mese in seguito alla fine del programma.

Quindi arriva uno dei personaggi più discussi di questa edizione del dance show: Angelo Madonia. Il maestro di ballo in passato ha avuto una relazione con Ema Stokholma, durata circa un anno. Una storia d’amore molto intensa e frutto di una profonda intesa nata proprio sulla pista da ballo di Ballando.

Per finire, si arriva alla coppia formata da Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. I due giovanissimi protagonisti della scorsa edizione del dance show hanno costruito il loro amore proprio sulla pista da ballo e, a quanto pare, stanno ancora insieme. Segno che il loro legame non è stato scalfito dalla fine del programma, ma si è rafforzato sempre di più nel tempo, diventando una relazione stabile a tutti gli effetti.

Insomma, non c’è che dire. Ormai è risaputo che ballare aiuti a stimolare la produzione di endorfine e quindi a migliorare l’umore, a socializzare e a conoscere persone nuove, ma anche a trovare l’amore. Ballando con le Stelle ne è la prova.