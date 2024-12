Ballando, inizio senza Mariotto. Guaccero e Pernice ipotesi nozze

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la semifinale di Ballando Con Le Stelle. A lungo ci si è chiesti se Guillermo Mariotto sarebbe tornato a far parte della giuria o meno. Nell’ultima puntata, difatti, ha abbandonato il teatro a metà competizione ed il suo futuro nel programma è stato messo in discussione. A puntata iniziata, Milly Carlucci ha continuato a tenere tutti sulle spine. La sedia del giudice è risultata vuota e la conduttrice ha fatto sapere ai telespettatori che il verdetto finale in merito alla sua permanenza o meno nel programma si sarebbe saputo soltanto in seguito. Intanto Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sembrerebbero fare sul serio!

Inizio senza Mariotto

Sicuramente la scelta di Milly di non rivelare immediatamente la presenza di Mariotto è stata un’ottima trovata per aumentare l’hype intorno alla questione. E’ difatti ormai già da due settimane che tutti i fan del dancing show si stanno ponendo la stessa domanda: Guillermo tornerà a far parte di Ballando Con Le Stelle? Per il momento non c’è ancora nessuna risposta al quesito. Quello che è certo è che all’inizio della puntata di questa sera la sedia occupata solitamente dal giudice era vuota. Al tavolo dei giudici c’erano difatti soltanto Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Il fatto che nessuno abbia preso il posto di Mariotto lascia tuttavia pensare che il giudice possa tornare anche a puntata già iniziata.

Milly Carlucci ha difatti annunciato che le sorti del giurato si sarebbero sapute soltanto in seguito quindi è probabile un suo ingresso in studio nel corso della serata. La gara è tuttavia iniziata senza di lui. La conduttrice ha aperto la semifinale con la consueta prova a sorpresa dove i concorrenti hanno dovuto ballare insieme ad un loro familiare o persona a loro cara.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: future nozze?

Proprio durante la prova speciale, Bianca Guaccero ha ballato insieme a sua madre Rosa, che ha preso il posto di Giovanni Pernice. Come ormai noto tra i due è nata una storia sulla pista da ballo. La madre di Bianca ha commentato proprio a riguardo, affermando “Io sono molto felice di questo nuovo amore di Bianca che penso abbia trovato l’amore della sua vita e spero proprio che lui diventi mio genero”. Giovanni ha risposto che se son rose fioriranno e che sono sulla buona strada, lasciando intendere che ci sia la volontà di proseguire seriamente la sua storia con Bianca.