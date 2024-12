Ballando, semifinale. Mariotto ci sarà? Le consultazioni con la Rai

Manca ormai soltanto un giorno alla puntata di Ballando Con Le Stelle che andrà in onda domani sera su Rai 1 ed ancora non si sa quale sarà la sorte di Guillermo Mariotto. Nelle ultime settimane si è difatti parlato di un suo possibile allontanamento dalla trasmissione in seguito agli ultimi avvenimenti che lo hanno visto protagonista. Ad oggi, tuttavia, ancora non si sa se domani lo rivedremo in giuria oppure no. Dovrebbero esserci state difatti alcune consultazioni tra Mariotto e la Rai. Ancora, però, non è giunto alcun comunicato ufficiale in merito alla sua presenza o meno.

Guillermo Mariotto ancora tra i giudici di Ballando Con Le Stelle?

Ad ormai quasi 24 ore dalla messa in onda della semifinale di Ballando Con Le Stelle su Rai 1 ancora non si sa se Guillermo Mariotto prenderà parte alla trasmissione oppure no. Pare difatti che il caso che l’ha visto recentemente coinvolto ancora non sia stato chiuso definitivamente. Come scritto da Biccy, nelle ultime ore starebbero quindi proseguendo le consultazioni tra il giudice del dancing show di Milly Carlucci e la Rai ma per il momento non c’è stata ancora alcuna conferma sulla sua presenza domani sera al tavolo dei giudici.

Intanto Milly Carlucci, conduttrice del programma, si è espressa in merito alla questione. Anche lei ha rivelato di non sapere ancora quale sia stata la decisione presa sul futuro di Mariotto a Ballando Con Le Stelle. Ha difatti detto che lo scoprirà stesso domani in puntata così come i telespettatori. Insomma bisogna aspettare la diretta per sapere se lo stilista continuerà ad essere in giuria o meno. Milly si è ritenuta favorevole ad un suo ritorno. Ha tuttavia specificato come la Rai abbia delle regole e quanto fatto dal giudice nell’ultima puntata sia stato un fatto grave. Guillermo ha difatti abbandonato lo studio all’improvviso senza avvisare subito dopo l’esibizione della ballerina per una notte Amanda Lear.

In merito al suo abbandono ne sono state dette di ogni: dai problemi di salute ad un’urgenza legata al suo lavoro come stilista. Proprio per l’episodio Mariotto è stato anche raggiunto da Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, per la consegna del tapiro d’oro. Il gesto, tuttavia, non è stato preso bene dal giudice di Ballando Con Le Stelle e la sua reazione ha generato ulteriori polemiche.