Ballando, Erra: Pellegrini “ferita”, verità Guaccero-Pernice, chi vince

Nella puntata di Storie Di Donne Al Bivio andata in onda su Rai 2 questo pomeriggio è stata ospite nello studio di Monica Setta Rosella Erra, tribuna del popolo di Ballando Con Le Stelle. L’opinionista ha svelato alcuni dettagli proprio in merito al programma di Milly Carlucci, dicendo la sua sul caso Angelo Madonia e rivelando la vera natura del rapporto tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Si è poi sbilanciata su chi potrebbe vincere quest’edizione.

Il suo commento sul caso Angelo Madonia e Federica Pellegrini

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 2 un’altra puntata di Storie Di Donne Al Bivio Weekend, format condotto da Monica Setta che si basa su interviste a grandi protagoniste femminili del mondo dello spettacolo. Tra le ospiti di oggi c’è stata anche Rossella Erra, tribuna del popolo di Ballando Con Le Stelle. Proprio in vista della semifinale di questa sera, Monica le ha posto qualche domanda in merito al programma. Per prima cosa si è parlato del caso Angelo Madonia, argomento molto discusso nelle ultime settimane. Come ben si sa, il ballerino ha lasciato la competizione prima della fine e la sua partner di ballo Federica Pellegrini è attualmente affiancata dal collega Pasquale La Rocca.

Proprio a riguardo Rossella Erra ha affermato come Angelo abbia portato l’amore sul suo posto di lavoro, non riuscendo a scindere le due cose. La tribuna del popolo ha difatti aggiunto come Madonia guardasse sempre in direzione di Sonia Bruganelli, mettendo a disagio la sua partner di ballo Federica Pellegrini. Ha addirittura rivelato come sembrasse che la campionessa di nuoto si “leccasse le ferite”.

Nello specifico ha affermato:

Non è facile gestire l’amore quando si lavora e a quel punto probabilmente, questo è un pensiero mio del tutto personale, è subentrata questa voglia anche di protezione molto di Sonia, tant’è che quando è successo l’affaire, che poi era l’apice di un qualcosa che evidentemente si trascinava, Angelo, al momento in cui la giuria dopo aver dato i voti, si girava costantemente verso la prima fila ai tavolini dov’era seduta Sonia.

Ha poi aggiunto, in merito alla reazione di Pellegrini:

Dobbiamo tener conto che Federica Pellegrini, non in quanto Federica Pellegrini ma in quanto persona donna, si è sentita sola. […] Io ti devo dire quello che ho visto, era una leonessa ferita che si leccava le ferite.

Il rapporto tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Erra ha parlato anche di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Monica Setta le ha difatti domandato se sia vero che tra i due sia nata una storia sulla pista di Ballando Con Le Stelle. A quel punto la tribuna del popolo ha confermato il fatto che tra i due ci sia del tenero, raccontando di averli visti tenersi per mano e baciarsi dinanzi a lei mentre si trovava in macchina con loro per andare a cena. Ha addirittura affermato che sarà la loro testimone di nozze quando si sposeranno!

Chi potrebbe vincere Ballando Con Le Stelle secondo Rossella Erra

Infine Rossella si è anche sbilanciata su chi potrebbe vincere quest’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle. Se prima pensava che le favorite potessero essere Bianca Guaccero e Federica Nargi o un’outsider come Anna Lou Castoldi, adesso secondo lei sul podio ci sarà sicuramente anche Federica Pellegrini in coppia con Pasquale La Rocca.

Bianca Guaccero sarà poi ospite lei stessa da Monica Setta a Storie Di Donne Al Bivio sabato 28 dicembre.