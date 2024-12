Zazzaroni, Ballando: perché Milly non cambia giuria. Punto Matano

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha ospitato in studio Ivan Zazzaroni, giudice di Ballando Con Le Stelle. Chiaramente l’intervista è stata incentrata quasi tutta sul programma condotto da Milly Carlucci. A riguardo il giurato si è abbandonato a diverse confessioni, tra cui il motivo per cui la conduttrice tende a non cambiare la giuria, chi secondo lui potrebbe vincere quest’edizione e chi non gli è troppo simpatico tra coloro che fanno parte del cast. Scopriamo meglio nel dettaglio che cosa ha detto.

Perché Milly Carlucci non cambia i giudici di Ballando Con Le Stelle

Come di consueto, questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona. Tra gli ospiti c’è stato anche il giudice di Ballando Con Le Stelle Ivan Zazzaroni. Immediatamente Caterina Balivo ha approfittato per chiedergli se domani sera rivedremo al tavolo dei giurati anche Guillermo Mariotto, il cui futuro nel programma è ancora incerto. Zazzaroni ha ammesso di non sapere nulla a riguardo, rivelando tuttavia un altro retroscena in merito ai giudici. Ha difatti svelato il motivo per cui Milly Carlucci tende a non cambiarli. Il tutto sarebbe legato ad una questione scaramantica! Per lo stesso motivo lui rimane sempre in piedi durante le puntate di Ballando Con Le Stelle.

La frecciata ad Alberto Matano e ai tribuni del popolo

Caterina Balivo ha poi chiesto al suo ospite chi volesse tritare tra i tribuni del popolo Sarah Di Vaira, Simone Di Pasquale e Rossella Erra ed Alberto Matano. Senza alcun dubbio Zazzaroni ha risposto i tribuni del popolo, evidenziando come si stiano “sulle palle” a vicenda. Ha poi spiegato come i tre abbiano il compito di andare contro la giuria e come questo loro parlare in modo generico dei giudici lo infastidisca. Ivan è stato abbastanza schietto anche nei confronti di Alberto Matano. Ha infatti affermato di voler tritare anche lui dal momento in cui aveva sottolineato ai giudici come fossero clementi con alcuni concorrenti e con altri no. Ha tuttavia deciso di tritare i tribuni del popolo.

La sua concorrente favorita

Zazzaroni ha anche parlato di alcuni dei concorrenti. Nello specifico ha definito Federica Pellegrini come il “Maradona” di Ballando. Tuttavia la sua favorita non è lei, bensì Bianca Guaccero, che ha definito come la più brava dal punto di vista tecnico. Ha però sottolineato come sia Federica Nargi che Federica Pellegrini, attualmente in coppia con Pasquale La Rocca, potrebbero darle del filo da torcere. Ha poi voluto rispondere anche all’invito di Sonia Bruganelli di essere maggiormente empatico, esordendo con un “Ah non lei, io?” , per poi sottolineare come sia tra i giudici uno dei più empatici.