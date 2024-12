Flavia Vento su Teo Mammucari: “Fuori luogo, spero chieda scusa”

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1, Caterina Balivo ha ospitato in studio Flavia Vento. La showgirl è stata ascoltata in merito all’argomento delle truffe online, essendo stata lei stessa vittima di un uomo che si spacciava per Tom Cruise. Nel corso dell’intervista ha poi commentato l’ospitata di Teo Mammucari a Belve, volendo rispondere alle parole del conduttore che l’aveva citata con Francesca Fagnani. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

La risposta di Flavia Vento a Teo Mammucari

Ha fatto molto discutere l’intervista di Teo Mammucari a Belve lo scorso martedì. Infastidito da alcune domande della conduttrice Francesca Fagnani e dal fatto che questa continuasse a dargli del lei, il noto presentatore televisivo ha deciso di abbandonare lo studio prima della fine della sua chiacchierata con la padrona di casa. Nei pochi minuti di permanenza ha tuttavia citato Flavia Vento, pronunciando testuali parole rivolte alla Fagnani “Io non sono Flavia Vento, che mi stai a raccontare le barzellette”. Il riferimento era all’intervista alla showgirl avvenuta in un’altra puntata del programma. Chiaramente la sua affermazione è giunta anche alla diretta interessata, la quale ci ha tenuto a commentare l’accaduto e a rispondere a Teo.

Lo ha fatto precisamente nello studio de La Volta Buona, dove oggi pomeriggio è stata ospitata da Caterina Balivo. Flavia ha parlato dell’episodio con la conduttrice, definendo le parole di Mammucari come fuori luogo ed invitandolo a porle le sue scuse. Ha poi aggiunto che Teo era a conoscenza del format di Belve, che si basa appunto sul dare del lei agli ospiti e su domande talvolta pungenti. Di conseguenza avrebbe dovuto evitare di presentarsi se tali modalità non erano di suo gradimento.

Di seguito le sue parole in merito all’uscita di Teo Mammucari:

Quando ha detto il nome mio sono rimasta anche perché era proprio fuori luogo, non c’entrava niente. L’ho detto anche a Monica Setta che mi ha intervistato e secondo me era proprio fuori luogo, non c’entrava niente, poi comunque mi ha dato molto fastidio perché io ho fatto un’intervista divertente, ho avuto tanti commenti positivi, quindi ero proprio contenta di fare Belve. Questa cosa la voglio approfondire bene e spero che mi chieda scusa, questo si.

Ha poi aggiunto:

Mi dispiace per lui che non ha retto le domande della Fagnani. Continuava a dire “mi dai del lei” ma dà del lei a tutti e poi sei tu che l’hai chiamata per farti intervistare, sai com’è il programma e non riesci a rispondere? Però io ho notato una cosa, lui si è molto risentito quando lei ha detto “un giornalista ha detto che sei una carogna”, al termine carogna lui si è proprio offeso e non ha retto. Si vede infatti che lui quando lei gli dice così si alza e dice “io me ne vado”, ma le critiche ci sono in tutti i lavori. Anche a me Francesca mi aveva fatto due o tre domande poco carine ma io ho risposto, l’arma vincente lì è prenderla in giro Francesca.

L’analisi dell’esperta di linguaggio corporeo

Sull’atteggiamento di Mammucari a Belve si è espressa anche Anna Valli, esperta ed analista del linguaggio del corpo. Nello specifico l’ospite di Caterina Balivo ha evidenziato come Teo fosse arrivato nello studio di Fagnani già prevenuto e con l’idea in testa di poter abbandonare l’intervista. A dimostrarlo era la sua postura con la testa leggermente nascosta tra le spalle ed il fatto che mostrasse spesso le mani. Inoltre ha aggiunto come l’ospite si sia posto immediatamente in modo aggressivo con la conduttrice Francesca Fagnani.