Belve, caos durante registrazioni: Mammucari lascia studio (rumor)

E’ rincominciato da qualche settimana su Rai 2 Belve, lo show di interviste condotto da Francesca Fagnani. Dopo il grande successo ottenuto con i protagonisti delle prime puntate ancora non si sanno gli ospiti della prossima. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni uscite sul web, uno di questi sarebbe dovuto essere Teo Mammucari. Secondo un rumor lanciato da Davide Maggio, il noto conduttore televisivo sarebbe stato ospite dalla Fagnani ma a metà della sua intervista con la giornalista avrebbe lasciato lo studio adirato. Scopriamo meglio il motivo per il quale potremmo quindi non vederlo martedì prossimo.

Ancora non si conoscono i protagonisti delle interviste di Francesca Fagnani a Belve che vedremo martedì prossimo. Possibile, tuttavia, che uno di questi fosse Teo Mammucari. Stando ad un’indiscrezione lanciata sul web, difatti, il conduttore televisivo avrebbe registrato la sua intervista con Fagnani nelle ultime ore. Davide Maggio ha tuttavia fatto sapere che la registrazione non sarebbe stata terminata a causa dell’abbandono improvviso dello studio da parte dell’ospite. Secondo quanto condiviso, dopo le prime domande Mammucari si sarebbe irritato per poi andare via “sotto lo sguardo incredulo del pubblico”.

Non ci sono state tuttavia dichiarazioni ufficiali né da parte di Teo Mammucari né da parte di Francesca Fagnani in merito all’accaduto. Di conseguenza per il momento si tratta di una semplice voce da prendere con le pinze. Non resta quindi che aspettare una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati e la puntata di Belve che andrà in onda martedì 10 dicembre su Rai 2 a partire dalle 21.30 per capire se effettivamente l’intervista a Teo Mammucari fosse prevista.

Gli ospiti di ieri sera a Belve

Intanto ieri sera Francesca Fagnani ha avuto come ospiti in studio Elisabetta Canalis, Sonia Bruganelli e Fabio Volo. A lungo si è parlato delle dichiarazioni di Bruganelli, nello specifico relative alla sua esperienza a Ballando Con Le Stelle ed al rapporto con Paolo Bonolis. Nello specifico l’ex opinionista del Grande Fratello ha affermato di essere stata usata come personaggio polemico nello show di Milly Carlucci e di aver rivelato a Bonolis di averlo tradito dopo la loro separazione. Canalis ha invece parlato di Vieri e del suo famoso “pollo” mentre Fabio Volo ha lasciato senza parole Fagnani nel parlare delle sue trasgressioni.