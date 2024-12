Canalis vuota il sacco a Belve: “Vieri ‘tossico’ e verità su Corvaglia”

Elisabetta Canalis è sbarcata a Belve ed ha tuonato sull’ex fidanzato Christian ‘Bobo’ Vieri, arrivando addirittura a parlare di traumi vissuti e di relazione tossica. A Francesca Fagnani ha inoltre rivelato che con l’ex amica storica Maddalena Corvaglia ha ripreso il dialogo, anche se il legame di un tempo non c’è più. Parole particolarmente dolci per un’altra sua ex fiamma, un certo George Clooney. L’ex velina ha sostenuto che il divo americano è colui che le ha insegnato ad amare, smentendo le voci che vogliono quella love story costruita a tavolino (l’intervista integrale sarà trasmessa in prima serata su Rai Due martedì 3 dicembre).

Belve, Elisabetta Canalis contro l’ex Bobo Vieri

In giovane età visse una tormentata storia con Bobo Vieri, oggi felice e sposato con un’altra ex velina di Striscia la Notizia, Costanza Caracciolo. La Canalis ricorda quella relazione in modo particolarmente negativo, rivelando che fu segnata dai tradimenti da parte dell’allora calciatore. Fagnani ha ripreso una vecchia dichiarazione della showgirl sarda che disse: “Lui mi inseguiva in strada per pestarmi”. “Lei ha menato Vieri?”, ha chiesto la giornalista all’ospite, ricevendo la seguente replica:

“Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano”.

Le parole su George Clooney

Spazio poi al rapporto con George Clooney. In questo caso alla Canalis si è dipinto il volto di serenità. Infatti ha elargito parole di profondo apprezzamento per l’attore hollywoodiano: ‘‘È l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama”. La Fagnani ha provato a ‘graffiare’, chiedendo se fosse un fidanzamento vero e se ci fossero contratti firmati per far finta che la love story esistesse. “No, è una stron**ta!”, la risposa perentoria dell’ex velina che ha aggiunto: “Ho avuto amori più grandi di George. È finita perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato”.

Cosa è successo con Maddalena Corvaglia

Altro tema spinoso affrontato nel corso del faccia a faccia è stato quello inerente all’allontanamento dall’amica Maddalena Corvaglia. Le due ex veline sono state legatissime per anni, poi qualcosa si è rotto. Entrambe mai hanno rivelato le cause profonde relative alla rottura. La Fagnani ha provato a far luce sulla questione: ”Perché si è interrotta l’amicizia con Maddalena Corvaglia?” ”Io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me”, ha chiosato la Canalis senza entrare nei dettagli della vicenda. La giornalista: ”Avete fatto pace?” ”Ci parliamo. Le voglio un bene dell’anima, ma la vita ci ha allontanato. Questo non vuole dire che non ci rincontreremo”, ha dichiarato la showgirl.

Il disturbo alimentare

Spazio infine ad una confessione relativa alla sua adolescenza e giovinezza. La Canalis ha raccontato di aver sofferto di un disordine alimentare dai 15 a 20 anni. “Un disturbo di quel tipo non va mai via, lo gestisti con l’età e con la terapia. A me ha fatto molto bene lavorare, perché il lavoro mi ha dato tanta sicurezza”, ha concluso.