Bruganelli clamorosa a Belve: “Corna a Bonolis, come ha reagito”

A poche poche ore dalla messa in onda di Belve, il programma di Rai Due ha divulgato una nuova anticipazione riguardante l’intervista di Sonia Bruganelli (il faccia a faccia integrale sarà trasmesso in prime time martedì 3 dicembre). Domenica scorsa il profilo social della Rai ha optato per lanciare la pillola relativa allo sfogo della produttrice nei confronti di Ballando con le Stelle, accusato di averla sfruttata per fare polemiche. Nel nuovo spoiler si sente Bruganelli che racconta di aver tradito Paolo Bonolis quando il matrimonio era ancora in piedi. Tra l’altro, dalle sue dichiarazioni, si intuisce che pure il conduttore romano l’avrebbe tradita nel corso della love story.

Belve, Sonia Bruganelli: “Ho tradito Paolo Bonolis”

“L’ho tradito più io e gliel’ho detto quando ci siamo separati, potevo non farlo ma ho ritenuto fosse meglio farlo”, ha dichiarato la Bruganelli nel confronto con Francesca Fagnani. Quel “di più io” non si può che leggere come una confidenza che lascia trasparire che anche l‘ex marito le abbia messo le corna. La produttrice ha poi proseguito, spiegando che ha scelto di riferire tutto a Bonolis per non avere sensi di colpa: “Non l’ha presa bene, non era contento. Io però in questa volontà di sincerità con me stessa e anche con gli altri, non sono riuscita a non farlo, anche un po’ egoisticamente, per liberarmi alla coscienza”.

Bruganelli contro Laura Freddi

Altra anticipazioni resa nota nelle scorse ore è quella che riguarda Laura Freddi, che con Bonolis visse un amore da giovane, negli anni Novanta. La conduttrice e la Bruganelli hanno più volte in passato detto di essere amiche e di rispettarsi. Quell’idillio è giunto al capolinea. La stessa concorrente di Ballando con le Stelle lo ha narrato, punzecchiando la presentatrice: “Vuoi che so’ cattiva? Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…”.

Francesca Fagnani si è intromessa con uno dei suoi commenti ‘malandrini’: “Non vi siete mai amate molto”. “Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello – la replica della Bruganelli -. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Avevo paura: dicevo metti che poi lì ci mettono una…”. “Insomma, dopo di lei il diluvio?”, la battuta della padrona di casa di Belve. “Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le è messe”, ha chiosato l’ex moglie di Bonolis.

La risposa di Laura Freddi: veleni

Laura freddi ha commentato a stretto giro le dichiarazioni rilasciate a Belve dalla Bruganelli. Per replicare ha scelto il salotto di Storie di Donne al Bivio, trasmissione condotta da Monica Setta (l’intervista integrale andrà in onda il 27 dicembre su Rai2 alle 21). “Sonia Bruganelli dice che io mi farei pubblicità parlando di lei in tv. Ma io faccio questo mestiere da quarant’anni e Sonia è arrivata solo oggi a Ballando con le stelle”, ha tuonato la Freddi, che ha aggiunto altro veleno: “Forse Sonia pensa che io sia contenta che lei e Paolo si siano lasciati. In realtà io e Bonolis ci siamo amati negli anni Novanta, cioè una vita fa”.

Anche la conduttrice ha ricordato la staffetta con la Bruganelli per quel che riguarda il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip: “Speravo che dopo il Gf con Sonia potessimo diventare amiche. Lei mi aveva regalato le scarpe e io alcuni oggetti delle mie linee di produzione. Ci siamo viste poco, ma era scattata per me una sintonia”, ha raccontato la Freddi. E poi? Che cosa è accaduto? “Poi, un giorno, lei ha smesso di rispondere ai miei messaggi. Se l’ho criticata sui social a proposito di Ballando l’ho fatto sempre in modo ironico e bonario. Non pensavo davvero che potesse prendersela così”.