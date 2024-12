Guaccero fidanzata con Pernice? La verità. Poi chi teme a Ballando

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 tra gli ospiti in studio ci sono stati anche Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, protagonisti di quest’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle. La conduttrice Caterina Balivo ne ha approfittato per domandare ai due se si sono fidanzati dato che tra loro sembrerebbe essere nata una storia d’amore sulla pista da ballo. I due hanno quindi precisato la natura del suo rapporto, rivelando anche quale altra coppia temono di più.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Tra gli ospiti in studio ci sono stati anche Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, protagonisti di Ballando Con Le Stelle. Inizialmente l’intervista è stata solo con l’attrice, la quale ha parlato di come abbia ritrovato l’autostima che aveva perso. Alla domanda della conduttrice se il ballerino l’avesse aiutata in questo almeno al 10%, lei ha risposto di si.

Ha anzi precisato:

Ma anche al 50, 60, 70!

A quel punto Caterina ha chiesto a Giovanni di raggiungerle in studio. La conduttrice non ha potuto fare a meno di domandare se i due siano fidanzati. Tra loro sembrerebbe difatti essere scoppiato del tenero sulla pista da ballo e ci sarebbe stato anche un bacio durante una delle coreografie! Balivo ha quindi chiesto loro in merito e Bianca ha spiegato come fosse un bacio di scena e che la loro rumba fosse stata pensata come una storia, un film, che terminava proprio in quel modo.

Riguardo al fatto se siano fidanzati o meno, invece, Guaccero ha risposto, dopo diversi tentativi di sviare:

Stiamo insieme dal 9 settembre per Ballando Con Le Stelle.

Anche Pernice, quando Balivo gli ha chiesto se avesse iniziato subito a corteggiarla, ha risposto dicendo “Subito abbiamo iniziato a ballare”.

A quel punto la conduttrice l’ha chiesto al pubblico e la risposta è stato un “Si”. Bianca l’ha poi posta in altro modo, ovvero se dovesse fidanzarsi con il suo maestro, e la risposta dello studio è stata la medesima. Lei ha quindi affermato “Allora ci penserò”.

Infine Caterina ha domandato a lei e Giovanni quale sia la coppia che temono maggiormente a Ballando Con Le Stelle e sia per loro quella da battere tra Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca e Federica Nargi e Luca Favilla. Se Bianca ha risposto dicendo “Questa è brutta”, Giovanni ha invece trovato facile rispondere.

Queste sono state le sue parole:

Nessuna di tutte e due. Tutte e sette le coppie devi temere per me, non sono soltanto loro due. Poi ti dico in realtà cosa dobbiamo fare noi, è arrivare lì sabato sera in semifinale, poi per la finale magari, e fare il nostro ballo come abbiamo sempre fatto e poi che vinca il migliore.

Pernice ha poi invitato Guaccero a non tritare nessuna delle due coppie in quanto non lo trovava giusto.