Belen Rodriguez, vigilia di Natale con Spinalbese: dolce cena (foto)

Sorpresa! Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez insieme alla vigilia di Natale. I due ex, genitori della piccola Luna Marì (3 anni lo scorso luglio), hanno trascorso la serata del 24 dicembre a casa della showgirl argentina. A dimostrarlo accidentalmente sono stati i diretti interessati che, sbadatamente, si sono ripresi in alcune storie Instagram. Cosa è successo? La conduttrice sudamericana, facendosi un breve video allo specchio poco prima del cenone, non si è accorta che di riflesso ha anche immortalato l’hair stylist in modo nitido. In particolare, guardando il filmato, si nota Antonino in fondo alla stanza. Pure Spinalbese ha postato una storia social dove un occhio attento scorge chiaramente che gli infissi delle finestre altro non sono che quelli dell’appartamento di Belen.

Dunque Antonino ha trascorso una dolce vigilia con la famiglia Rodriguez, segno che con l’ex compagna ha un bel rapporto per il bene di Luna Marì. Sono lontani i tempi in cui l’ex gieffino e la showgirl minacciavano di querelarsi a vicenda, scambiandosi accuse per nulla tenere. D’altra parte negli ultimi mesi sia Belen sia Spinalbese hanno spiegato di andare d’accordo, seppur continuano ad avere delle frizioni perché sono entrambi fumantini e, a volte, un po’ capoccioni. Nulla però di grave, semplicemente ogni tanto hanno qualche piccola differenza di vedute e si scontrano.

Gustavo Rodriguez, la moglie: “Migliora lentamente”

Chi invece non dovrebbe aver preso parte alla cena della vigilia in casa Belen, è papà Gustavo che dovrebbe ancora essere ricoverato in ospedale dopo essersi ustionato gravemente a Gallarate lo scorso 5 dicembre. Il 65enne si è ritrovato avvolto dalle fiamme alle braccia e al volto. Non chiaro se abbia riportato danni permanenti; però, per fortuna, è fuori pericolo di vita. Ci vorrà tempo per le cure. Nelle scorse ore, la moglie Veronica Cozzani, intervenendo su Instagram in risposta a un utente che ha chiesto notizie del marito, ha rivelato che sta migliorando ma “in modo lento”.

Per il momento, la famiglia Rodriguez preferisce comprensibilmente mantenere riserbo sui dettagli relativi alla situazione clinica di Gustavo, limitandosi a dare notizie generiche.