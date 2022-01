Tatangelo sposa, ira Trussardi, D’Alessio papà: le 10 news della settimana

Lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 15.14, Gigi D’Alessio è diventato padre per la quinta volta: la sua attuale compagna, Denise Esposito, ha dato alla luce Francesco. La famiglia del cantante si allarga ulteriormente.

L’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, di nuovo, ha visto qualche parlamentare giochicchiare. Dall’urna sono spuntati i nomi di Francesco Totti, Alfonso Signorini, Amadeus, Claudio Baglioni, Albano, Massimo Giletti, Giuseppe Cruciani e altri volti noti della tv. La politica italiana è bizzarra, nulla di nuovo sotto al sole.

Andrea Delogu ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Montanari spiegando che l’amore si è consumato e che non è riuscita ad avere un figlio dall’attore.

Giallo risolto a I Fatti Vostri che ha visto sparire Paolo Fox per diversi giorni. Il pubblico del programma di Salvo Sottile e Anna Falchi ha iniziato a ipotizzare fantasiose ricostruzioni. Alla fine, lungo la giornata di giovedì, è intervenuto telefonicamente nella trasmissione lo stesso astrologo, spiegando di essersi assentato perché positivo al Covid. Mistero risolto.

Spiriti bollenti al Grande Fratello Vip: ormai Delia Duran e Alex Belli sono usciti definitivamente allo scoperto. E sì, sono una coppia aperta: la modella venezuelana, inoltre, ha fatto intendere di avere avuto un flirt con la collega Aida Yespica. Il pubblico però continua a mormorare e si domanda: ma non potevano dirlo prima piuttosto che parlare per mesi di ‘chimica artistica’ e altre teorie strampalate?

Si sussurra che Anna Tatangelo, entro la fine del 2022, sposerà Livio Cori, a cui si è legata dopo la fine della love story con Gigi D’Alessio. I ben informati e gli attenti scrutatori hanno notato che da qualche tempo la cantante di Sora ha iniziato a sfoggiare sulla mano sinistra un anello di brillanti. Aaah, l’amore!

Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, vittima di una brutta caduta da cavallo. La 39enne di origini brasiliane è stata trasportata in ospedale, a Desio, in codice rosso. Ora si sta riprendendo. La vicenda ospedaliera è diventata anche un caso sui social, dopo che Facchinetti e la stessa Faissol hanno lamentato scarsa attenzione da parte del personale sanitario.

Tomaso Trussardi ha rilasciato un’intervista velenosa al Corriere della Sera attaccando Eros Ramazzotti che di recente ha detto che per Michelle Hunziker ci sarà sempre: “Forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti”, ha tuonato l’imprenditore che non ha nemmeno dimenticato la battuta del cantate fatta durante uno show di Pio e Amedeo: “Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva”.

Fiorello sarà al Festival di Sanremo 2022. Lo showman siciliano è sbarcato nella cittadina ligure. Ha provato a camuffarsi indossando una parrucca ma è comunque stato riconosciuto. Amadeus festeggia.

I ben informati assicurano che gli incontri ‘clandestini’ tra Belen e Stefano De Martino proseguono. I due si vedrebbero di nascosto in un hotel milanese.