Paolo Fox telefona a I Fatti Vostri e spiega perché è sparito dalla tv

Paolo Fox è tornato! Per circa una settimana il famoso astrologo è stato assente da I Fatti Vostri, dove da anni è protagonista dello spazio dedicato all’oroscopo. Una rubrica assai seguita e apprezzata da tempo ormai. All’improvviso, dall’oggi al domani, Fox è sparito dalla trasmissione e nessuna comunicazione ufficiale è arrivata da parte dei conduttori Anna Falchi e Salvo Sottile. Una situazione assai misteriosa che ha fatto scoppiare un vero e proprio caso: che fine ha fatto Paolo?

Il mistero è stato risolto nella puntata di giovedì 27 gennaio, quando Paolo Fox ha telefonato a I Fatti Vostri. Prima di dare la parola all’astrologo, però, Anna Falchi e Salvo Sottile hanno spiegato di non aver affrontato la questione fino ad oggi per una questione di privacy. “Il nostro Paolo Fox sta bene, così tanto bene che è qui con noi oggi al telefono”, ha detto l’ex mezzo busto del Tg 5.

La telefonata di Paolo Fox

Paolo Fox ha dunque rivelato di aver avuto il Covid e per questo motivo è stato costretto a saltare le ultime puntate de I Fatti Vostri. Il 60enne ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a tutti coloro che hanno insinuato cose cattive sul suo conto nonostante il periodo tutt’altro che facile:

“Voglio rassicurare i giornali, soprattutto quelli che inventano le notizie solo per dei click, stiamo raggiungendo un livello davvero basso. Torno ma se non torno, sappiate che state andando benissimo, vi voglio bene, l’oroscopo possiamo farlo anche in altre occasioni”

Al momento non è chiaro quando Paolo Fox tornerà in onda: quasi sicuramente l’astrologo dovrà attendere il tampone negativo per poter rientrare negli studi di Rai Due. Da non dimenticare che Fox non ha un profilo Instagram o Facebook: il diretto interessato non vuole esagerare con la visibilità. È ben contento del suo ruolo in Rai, dove ormai lavora da tempo.

La vita privata di Paolo Fox

Il re dell’oroscopo Paolo Fox è una persona molto riservata. Non ha mai parlato apertamente della sua vita privata. Non sappiamo se è sposato o se è impegnato. Quel che è certo è che l’astrologo classe 1961 non ha ancora figli. Il suo percorso in tv è iniziato negli anni Novanta, parallelamente all’attività radiofonica e a quella sulle riviste. Qualche tempo fa Fox è stato anche protagonista di un film dal titolo Di che segno sei.