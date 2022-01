Quirinale: Totti, Amadeus, Signorini, etc. La lista vip: chi li vota e perché

Si sa che la politica in Italia viene vissuta in modo alquanto bizzarro. Ne è testimonianza l’elezione del Presidente della Repubblica dove da anni, prima che venga eletto colui/colei che poi va realmente al Quirinale per sette anni, spuntano nomi sui generis di personaggi dello spettacolo che nulla hanno a che fare con la politica e che non hanno alcuna mira ad essere eletti. Ma perché capita questo? E quali sono state le personalità votate nel primo scrutinio convocato il 24 gennaio 2022?

Prima di tutto è bene sapere che il ruolo di Presidente della Repubblica può essere ricoperto da qualsiasi cittadino e non per forza un parlamentare. Unico paletto è che deve avere compiuto almeno 50 anni. Ma cosa c’entrano i vip? Nulla. E quindi? Perché spuntano i loro nomi? Trattasi di boutade di alcuni parlamentari chiamati al voto.

Per eleggere il Presidente della Repubblica, nei primi tre scrutini, serve un nome che raccolga i due terzi (673 voti) dei Grandi Elettori che sono 1009 (1008 nell’elezione di quest’anno in quanto alla vigilia del voto è morto il deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano). Dopo i primi tre scrutini basta invece la maggioranza assoluta: vale a dire che chi prende 505 voti sale al Quirinale.

Visto che spesso i partiti non hanno un nome condiviso, nei primi tre scrutini è scontato che non venga eletto il nuovo Presidente. Ed è qui che spuntano i vip: alcuni parlamentari, per divertimento (sì, si divertono così), sapendo che con le prime tre votazioni si arriva a un nulla di fatto, scrivono nomi a casaccio.

Elezione presidente della Repubblica: tutti i vip votati dai Grandi Elettori

Ebbene, ecco la lista dei vip che quest’anno hanno preso almeno un voto nel primo scrutinio utile per eleggere il Presidente della Repubblica:

Amedeo Sebastiani in arte Amadeus.

Bruno Vespa.

Alfonso Signorini.

Fulvio Abbate.

Mauro Corona, ospite fisso di ‘Cartabianca’.

Giuseppe Cruciani.

Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro, conduttori di ‘Un giorno da pecora’

Alberto Angela.

Antonio Razzi.

Alessandro Siani.

Francesco Totti.

Dino Zoff.

Carlo Mazzone.

Da segnalare che Francesco Totti, 45 anni, e Alessandro Siani, 46, formalmente non avrebbero potuto nemmeno essere eletti in quanto non hanno ancora raggiunto il 50esimo compleanno.