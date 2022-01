GF Vip, Signorini caccia Alex Belli dallo studio e lo inchioda su Soleil

Un Alfonso Signorini decisamente spazientito oggi al Grande Fratello Vip 6, tutto a causa di Alex Belli e Soleil Sorge. Più per il primo, in realtà, che anche stasera ha provato a intortare tutto dicendo una cosa e smentendola subito dopo. Katia Ricciarelli ha attaccato Alex sul suo parlare di amore libero e ha fatto una domanda diretta all’ex compagno di avventura stasera. Katia ha chiesto ad Alex di spiegarle per filo e per segno cosa intende per amore libero. Ovviamente lui non lo stava facendo, così è intervenuto Signorini con una domanda diretta: questo amore libero prevede anche avere intimità con un’altra donna?

Belli si è lamentato e ha di nuovo tirato fuori la storia del voler “inscatolare i rapporti nel 2022”. A questa risposta Signorini ha perso la pazienza, gli ha ribadito la domanda e Belli ha risposto di no. “Io non ho fatto niente con Soleil. Delia ha la verità di quello che abbiamo fatto e la custodisce”, ha aggiunto. Ma dato che la Duran ha raccontato altro a proposito di ciò che è successo sotto le coperte tra Alex e Soleil, Signorini si è collegato con la Casa. Nel frattempo il Vippone si è alzato dalla sedia e ha raggiunto al centro studio il conduttore, che lo ha rimesso al suo posto: “Stai al tuo posto, che io sto al mio”.

Quindi Alfonso ha interpellato Delia informandola del fatto che Alex ha negato ciò che lei ha raccontato. Intanto Belli in studio ha ripreso la parola: “Io non è che nego tutto, ci sono cose che vanno tenute private”. Insomma, ha cambiato versione e Signorini si è infuriato: “Questa è un’altra cosa, quando mi si piglia per i fondelli divento una bestia”. Il conduttore avrebbe accettato il non volerne parlare per privacy, ma non accetta che Alex prima dica una cosa e poi un’altra. Lui se l’è presa con Delia: “Hai capito Delia in che caos mi hai messo”.

La Duran in realtà non aveva voglia di tornare sull’argomento e ha detto un “basta” che ha scatenato Alex: “No basta tu perché ci sono le telecamere, metti in difficoltà sia me sia Soleil”. Belli ha parlato di un voler rispettare Soleil e ha aggiunto: “Delia l’ha tirata fuori e ha avuto una caduta di stile”. Naturalmente anche Soleil si è scaldata: “Sicuramente io e Alex sotto le coperte c’è stata una certa intimità ma non vorrei si alludesse a cose esagerate”. A queste parole Signorini si è spazientito anche con la Sorge e l’ha invitata a dire la verità.

Soleil ha parlato di un “ti amo” di Belli: “Sotto le coperte Alex mi ha detto anche di amarmi, è questo che dovrebbe preoccupare qualcuno”. Parlando con Jessica Selassié, secondo la quale Alex guarderebbe Soleil con occhi diversi rispetto a Delia, lui ha confermato:

“Sono innamorato di Soleil, amare non è un reato. Io amo Soleil e siamo stati benissimo, posso solamente dire che è la verità”

Delia Duran legge il tweet di Alex Belli, ma non lo lascia

Dopo questo momento, Signorini ha chiamato Delia in Mystery Room per un dialogo a due e ha chiesto ad Alex di non intervenire. Quindi ha parlato dell’indecisione della Duran sul futuro con Alex e le ha fatto notare che forse ha le “fette di salame sugli occhi”, non vede ciò che dovrebbe vedere. Delia ha confermato e ha spiegato che quando una persona è innamorata combatte e basta, senza pensare ad altro. Dopo aver letto il tweet in cui ha scritto di lasciarla libera di camminare, Delia ha reagito così:

“Non so cosa esce dalla Casa ma io con le persone che sono qui racconto anche le cose belle che abbiamo vissuto. E soprattutto le cose che ho vissuto in questi mesi, se mi chiedono io rispondo con la sincerità. Mi dispiace che lui abbia percepito solo la parte negativa, ma l’ha creata lui. Deve essere lui a capirmi e a comprendermi in questa situazione”

Alex ha fatto recapitare a Delia l’anello che voleva darle già venerdì scorso. C’era anche un biglietto in cui ha scritto che quello era il segno del loro amore, glielo ha consegnato per farla riflettere su cosa sono e sul loro amore. “Non perdere la direzione, guardati dentro e ripercorri la nostra storia”, ha scritto ancora nel biglietto e a queste parole Delia Duran ha pianto. Delia è ancora innamorata e vuole lottare per Alex: “Nonostante tutto io questo uomo lo amo”.

Adriana Volpe ha fatto notare a Delia che non deve essere lei a giustificarsi e che dovrebbe farlo Alex, dimostrandole amore anziché dimostrarlo a Soleil. L’opinionista ha aggiunto: “Io non capisco di quanto tu sia vittima o complice di questo teatrino, ma col cuore in mano ti dico svegliati”. Anche Sonia Bruganelli ha dubbi sulla veridicità di queste dinamiche. Per una volta insomma le due opinioniste sono d’accordo su qualcosa. Per Delia, comunque, l’anello dovrebbe tornare ad Alex.

Signorini caccia Alex Belli dallo studio, poi legge la lettera di Soleil

Alex ha proseguito nel dire una cosa e nel non dirla, la discussione è andata avanti. Signorini non riusciva a riprendere la parola per andare avanti con la puntata e ha cacciato Alex dallo studio:

“Stai rendendo difficoltoso il mio lavoro, se vuoi magari uscire… Mi rivolgo agli autori, per favore lo accompagnate fuori. Mi rifiuto di lavorare così, vai pure fuori”

Lui si è alzato ed è uscito dallo studio, sborbottando qualcosa. Quindi Signorini ha parlato della lettera di Soleil per Alex consegnata a Urtis. Delia non ne sapeva niente, mentre gli autori sì perché la Sorge li ha messi al corrente. Nella lettera Soleil ha chiesto a Belli di essere chiaro con la moglie, oltre a ribadire cose che hanno già detto, ha spiegato. Non hanno mostrato un filmato in cui Soleil leggeva la lettera per Alex Belli, ma pare che questo filmato ci sia.