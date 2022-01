Sanremo 2022, Fiorello ci sarà: attesa finita, Rosario tradito dalla parrucca

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2022, in partenza il prossimo martedì. Mancava solo un tassello per completare l’organigramma della kermesse, quello riguardante Rosario Fiorello. Amadeus, amico di una vita dello showman, nei giorni scorsi ha annunciato le co-conduttrici che lo affiancheranno sull’Ariston, i super ospiti e naturalmente il cast dei big (reso pubblico con largo anticipo). Rimaneva solo il rebus relativo a Fiorello che è stato risolto sabato 29 gennaio, quando il 61enne siciliano è sbarcato nella cittadina ligure. Insomma, Fiorello sarà di nuovo protagonista del Festival, a differenza di quanto si è vociferato nei mesi scorsi quando diversi esperti del concorso canoro più celebre d’Italia hanno scritto che aveva detto di no.

Come riferisce la testata Sanremo News, Fiorello ha raggiunto nelle scorse ore Amadeus che lo ha accolto a braccia aperte. La notizia era nell’aria e in molti l’attendevano. Che lo showman catanese alla fine ci sarebbe stato lo si era capito negli ultimi giorni, quando ‘Ama’ aveva iniziato a pubblicare sui social dei filmati divertenti in cui bussava a una stanza di hotel, più precisamente la numero 407, in cerca di un amico. Non una camera a caso bensì quella occupata da Rosario nelle ultime due edizioni del Festival. Anche quest’anno quella stanza non resterà vuota. Il tandem Fiorello-Amadeus è pronto a ristupire tutti, andando a caccia del record di ascolti.

Secondo Sanremo News, che ha divulgato le foto dell’arrivo, Fiorello ha provato a passare inosservato indossando una parrucca, una mascherina e un cappellino di lana all’ingresso all’Hotel Globo. Il depistaggio, però, non è andato a buon fine, con il comico che è stato riconosciuto. Lo showman ha raggiunto Sanremo in auto da San Benedetto del Tronto, dove ha tenuto l’ultima data prefestivaliera del suo show teatrale ‘Fiorello presenta…!’ (la prossima è prevista l’8 febbraio a Brescia).

Sempre la testata locale Sanremo News ha fatto sapere che Fiorello alloggerà nell’albergo per una settima intera. Altrimenti detto, rimarrà per tutta la durata del concorso, il che fa pensare che avrà di nuovo un ruolo in tutte e cinque le serate della kermesse.

Tuttavia, secondo quanto appreso dall’Adnkronos, la sua presenza dovrebbe essere ridotta rispetto alle due edizioni precedenti. Potrebbe darsi che Fiorello interverrà in tutte le serate ma magari non in modo così intenso come nei due precedenti Festival. Si è però nel campo delle ipotesi e nulla di ufficiale è trapelato su tale fronte.

Quel che è certo è che Rosario, in un modo o nell’altro, sull’Ariston ci salirà e affiancherà di nuovo ‘Ama’.