Fiorello a Sanremo 2022 ci sarà, ma non sempre: cosa ha deciso

Amadeus dovrà fare a meno di Fiorello a Sanremo? Non sarà semplice, forse sarà anche meno divertente per lui, ma pare che dovrà riuscirci, in qualche modo, a condurre senza la sua spalla. Per due anni il direttore artistico ha potuto contare sull’aiuto del suo Ciuri, che però sembra intenzionato a non esserci quest’anno. A fare il punto della situazione è stato Davide Maggio, secondo il quale Fiorello non vorrebbe esserci affatto a Sanremo 2022. Mancano due settimane all’inizio del festival, la prima serata andrà in scena martedì 1 febbraio e nulla esclude, conoscendo Fiorello, che potrebbe dare la sua risposta definitiva a pochissimi giorni dal debutto.

Potrebbe farlo, è chiaro, anche perché come negli anni passati a lui verrebbe data carta bianca e quindi gli basterebbero pochi giorni di prove per andare in scena. Ma sarà semplice inserirlo nelle scalette, nel caso accettasse di esserci dopo la loro programmazione? Tutto può essere, nulla è escluso così come nulla è certo, ora come ora. Fiorello è una mina vagante e piace al pubblico, così come ad Amadeus, anche per questo. La sua assenza si farebbe di certo sentire ed è per questo che potrebbero aver raggiunto un accordo.

Amadeus vuole Fiorello a Sanremo, ma Fiorello non vuole Sanremo: come risolvere la questione? A quanto pare si starebbe lavorando a un compromesso: lo showman potrebbe essere presente solo per una serata del festival. Le indiscrezioni del giorno vorrebbero con molta probabilità Fiorello presente solo nella serata finale di Sanremo 2022, quella del 5 febbraio. Sarebbe in corso anche un’opera di convincimento per averlo anche nella serata di debutto, più per un’incursione che per l’intera puntata.

Insomma appare sempre più chiaro che Fiorello non sarà presenza fissa a Sanremo 2022. Ma chissà che Amadeus non riesca a convincerlo all’ultimo minuto. Ed è per questo che tutte le indiscrezioni in circolazione sono da prendere con le pinze, visto che lo showman è del tutto imprevedibile. Qualche giorno fa qualcuno ha fatto notare inoltre che il suo tour teatrale si fermerà il 28 gennaio per poi riprendere l’8 febbraio. I due Ciuri stanno forse preparando una sorpresa per il pubblico, tenendo nascosta la presenza di Rosario?