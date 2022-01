Anna Tatangelo sposa Livio Cori: l’indizio non mente!

Fiori d’arancio in vista per Anna Tatangelo e Livio Cori. La coppia è più unita e complice che mai e pronta per il grande passo. Lady Tata non ha mai nascosto il sogno di convolare a nozze e dopo il legame finito male con Gigi D’Alessio crede molto in quello con lo scugnizzo napoletano, nato in sala di registrazione. I due sono inseparabili da circa un anno: Livio ha già conosciuto Andrea, il figlio che la Tatangelo ha avuto undici anni fa dall’ex compagno.

A quanto pare entro la fine del 2022 Livio Cori e Anna Tatangelo potrebbero convolare a nozze. A parlare chiaro l’ultimo indizio apparso su Instagram, dove la conduttrice di Scene da un matrimonio è molto attiva e condivide di continuo attimi della sua vita quotidiana. Come fa sapere Diva e Donna in una recente storia sui social network la cantante di Sora ha sfoggiato alla mano sinistra un anello di brillanti.

Anna Tatangelo non ha fornito ulteriori dettagli ma quel gioiello non mente: si tratta di un anello di fidanzamento! Dunque sembra proprio che in occasione delle recenti festività natalizie Livio Cori abbia fatto una dichiarazione d’amore in piena regola alla sua collega, con la quale potrebbe mettere su famiglia.

Cori non è mai diventato padre mentre la Tatangelo non ha mai nascosto la voglia di avere un altro figlio. Tra Livio e Anna il rapporto cresce sempre più giorno dopo giorno e diventa più forte e granitico. Una boccata d’ossigeno per la giurata di All Together Now, che ha sofferto molto per la separazione da Gigi D’Alessio.

Chi è Livio Cori

Livio Cori è un cantante e attore napoletano di 32 anni. Ha recitato nella serie cult Gomorra. Livio ha conosciuto Anna Tatangelo nel 2019, durante il Festival di Sanremo. Entrambi erano in gara e sono diventati amici dietro le quinte.

Si sono rivisti poi tempo dopo, quando Anna ha chiesto aiuto a Cori per alcune canzoni del suo nuovo album. A marzo 2021 in sala di registrazione è scoccata la scintilla, che ha portato alla nascita di un nuovo amore bello, pulito e magico.