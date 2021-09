Anna Tatangelo e la storia con Livio Cori: la rivelazione dell’amica

Anna Tatangelo e Livio Cori non si nascondono più. I due cantanti sono ufficialmente usciti allo scoperto dopo i gossip della scorsa primavera. Anna e Livio hanno condiviso sui rispettivi account social i primi selfie insieme e la Tatangelo ha conosciuto anche i genitori del nuovo compagno. Cori, dal canto suo, ha già incontrato Andrea, il figlio che la cantante di Sora ha avuto undici anni fa dall’ex compagno Gigi D’Alessio.

Quella tra Anna Tatangelo e Livio Cori non è dunque un’avventura ma una relazione ben solida che promette bene. A confermarlo un’amica della coppia alla rivista Di Più:

“Anna crede molto nella storia con Livio, tanto che è andata in vacanza con lui in Puglia e ha portato pure suo figlio, segno che tra loro c’è completa armonia, infatti fanno molti progetti insieme”

La fonte ha poi assicurato:

“Anna è serena, stare con Livio la fa stare bene”

Insomma una vera e propria boccata d’ossigeno per Anna Tatangelo, che ha sofferto parecchio per la fine del lungo rapporto con Gigi D’Alessio. Una sofferenza percepibile pure nel nuovo album dell’artista – AnnaZero – che contiene diverse canzoni che affrontano il tema della separazione e della fine di un amore.

Anna Tatangelo ha voltato pagina e accanto a Livio Cori è più serena e raggiante che mai. E chissà che la coppia, prima o poi, non pensi a matrimonio e figli…

Chi è Livio Cori

Livio Cori è un cantante e attore napoletano di 31 anni. Ha recitato nella serie cult Gomorra. Livio ha conosciuto Anna Tatangelo nel 2019, durante il Festival di Sanremo. Entrambi erano in gara e sono diventati amici dietro le quinte.

Si sono rivisti poi tempo dopo, quando Anna ha chiesto aiuto a Cori per alcune canzoni del suo nuovo album. Lo scorso marzo in sala di registrazione è scoccata la scintilla, che ha portato alla nascita di un nuovo amore bello, pulito e magico.

La nuova vita di Gigi D’Alessio

Mentre Anna Tatangelo è raggiante accanto a Livio Cori, Gigi D’Alessio ha deciso di ripartire con la 28enne Denise Esposito, studentessa di Giurisprudenza. Il cantante napoletano sta per diventare papà per la quinta volta: la nuova compagna è in dolce attesa. A dicembre arriverà un maschietto che, secondo i beninformati, si chiamerà Francesco.

Al momento Gigi non ha ancora commentato la nuova paternità. Al suo posto ha parlato la figlia Ilaria, avuta 29 anni fa dall’ex moglie Carmela Barbato. La ragazza, che non ha mai avuto un buon feeling con Anna Tatangelo, si è detta entusiasta per questo nuovo arrivo in famiglia.