Gigi D’Alessio e la gravidanza di Denise: le rivelazioni della figlia Ilaria

Tutto vero: Gigi D’Alessio aspetta il quinto figlio dalla nuova fidanzata Denise Esposito. Certo, le foto dei paparazzi non mentivano ma ora la conferma ufficiale è arrivata da Ilaria, la figlia che l’artista partenopeo ha avuto dall’ex moglie Carmela Barbato. La ragazza – che ha 29 anni, uno in più della nuova compagna del padre – ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più dichiarandosi felice per l’arrivo di un altro fratellino.

Ilaria D’Alessio ha precisato:

“Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata. Sì, perché per me è un altro fratello e odio le parole fratellastro o sorellastra. Soltanto a pronunciarle mi vengono i brividi”

La figlia di Gigi D’Alessio ha dunque confermato implicitamente che il padre è in attesa di un altro maschietto. Stando a quanto spifferato di recente da alcuni amici del cantante il bambino si chiamerà molto probabilmente Francesco e nascerà a dicembre. Ilaria ha inoltre specificato che la vita va avanti e che il padre ha fatto bene a rifarsi una vita dopo la fine della lunga storia d’amore con Anna Tatangelo visto che ora è davvero felice.

Ilaria D’Alessio ha confidato di aver appreso della gravidanza di Denise Esposito a cena, insieme agli altri fratelli Claudio e Luca. Mancava il piccolo Andrea, il figlio di Gigi e Anna Tatangelo, ma Ilaria non ha svelato il motivo di questa assenza. Ha però assicurato che tutti sono stati molto contenti di questa notizia.

Che rapporto si è creato tra Denise Esposito e i figli di Gigi D’Alessio? Ilaria ha fatto sapere:

“C’è stata una conoscenza piacevole ma il nostro rapporto è in fase embrionale e ho ancora pochi elementi per valutarla. L’importante è che piaccia a mio padre”

Ilaria ha inoltre ammesso che non sa nulla dell’imminente trasferimento di Gigi D’Alessio. Secondo qualcuno, infatti, il 54enne sarebbe in procinto di lasciare Roma per rientrare a Napoli, dove avrebbe preso in affitto una lussuosa villa a Posillipo.

Chi è Denise Esposito

28 anni, Denise Esposito è nata e cresciuta a Napoli. Bionda, occhi celesti, labbra carnose, nasino all’insù e un fisico da modella, è sempre stata una grande fan di Gigi D’Alessio. Denise non fa parte del mondo dello spettacolo: studia Giurisprudenza e il suo sogno è quello di diventare un avvocato.

Denise viene da una famiglia tradizionale e solida: il padre, Salvatore, è generale di Brigata con importanti incarichi. La giovane ha un fratello, più grande di tre anni, al quale è molto legata.

Il primo incontro tra Gigi e Denise è avvenuto nell’estate 2020, durante uno spettacolo a Capri. Un colpo di fulmine, un’intesa fisica e mentale, che ha fatto scoccare la scintilla. Lo scorso febbraio, poi, sono avvenute le prime presentazioni in famiglia.