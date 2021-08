Gigi D’Alessio e il prezioso regalo che ha fatto a Denise per il quinto figlio

Mentre il diretto interessato tiene la bocca ben cucita continuano a trapelare indiscrezioni sulla nuova paternità di Gigi D’Alessio. L’artista partenopeo, 54 anni, aspetta il quinto figlio dalla nuova fidanzata, la studentessa 28enne Denise Esposito. Stando a quanto rivelato da alcuni amici baby D’Alessio sarà un maschietto che nascerà entro la fine dell’anno. Molto probabilmente si chiamerà Francesco.

Il settimanale Di Più Tv ha raccolto alcune informazioni a riguardo e diverse fonti hanno assicurato che Gigi D’Alessio è al settimo cielo per questa grossa novità nella sua vita privata. “Gigi è felice come un ragazzino al primo amore”, ha fatto sapere più di qualcuno. E quando ha scoperto della gravidanza di Denise Esposito Gigi è corso a fare un regalo prezioso alla futura mamma del suo quinto bambino.

A quanto pare Gigi D’Alessio si è recato in gioielleria per regalare alla compagna un prezioso anello di brillanti. Un vero e proprio pegno d’amore per questa gioia così immensa. A Di Più ha parlato, inoltre, Claudio D’Alessio, il primogenito che Gigi ha avuto dall’ex moglie Carmela Barbato:

“Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri”

Gigi D’Alessio è già padre di quattro figli: il già citato Claudio, che ha 32 anni, Ilaria, 29, Luca, 17, Andrea 11. I primi tre sono nati dal matrimonio con Carmela Barbato mentre l’ultimo è frutto del lungo legame, poi naufragato, con Anna Tatangelo. In più Gigi D’Alessio è nonno di Noemi e Sofia, le figlie di Claudio.

Chi è Denise Esposito

28 anni, Denise Esposito è nata e cresciuta a Napoli. Bionda, occhi celesti, labbra carnose, nasino all’insù e un fisico da modella, è sempre stata una grande fan di Gigi D’Alessio. Denise non fa parte del mondo dello spettacolo: studia Giurisprudenza e il suo sogno è quello di diventare un avvocato.

Denise viene da una famiglia tradizionale e solida: il padre, Salvatore, è generale di Brigata con importanti incarichi. La giovane ha un fratello, più grande di tre anni, al quale è molto legata. Per amore di Denise Gigi D’Alessio ha deciso di lasciare Roma e tornare a vivere a Napoli.

Il primo incontro tra Gigi e Denise è avvenuto nell’estate 2020, durante uno spettacolo a Capri. Un colpo di fulmine, un’intesa fisica e mentale, che ha fatto scoccare la scintilla. Lo scorso febbraio, poi, sono avvenute le prime presentazioni in famiglia.