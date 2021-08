Gigi D’Alessio quinto figlio da Denise: gli amici svelano sesso e nome

By

Il cantante napoletano sta per diventare di nuovo padre dopo l’addio ad Anna Tatangelo

Si allarga la famiglia di Gigi D’Alessio. L’artista partenopeo è in attesa del quinto figlio dalla nuova fidanzata, la studentessa Denise Esposito. La notizia non è stata confermata dai diretti interessati ma le foto pubblicate dal settimanale Chi parlano chiaro. I paparazzi di Alfonso Signorini hanno beccato D’Alessio in barca, mentre accarezza dolcemente il pancino che cresce della nuova compagna, 26 anni più giovane.

Ora la rivista Diva e Donna spiffera altri dettagli di questa gravidanza, che ha lasciato tutti di stucco. A quanto pare Gigi D’Alessio sarebbe in attesa di un maschietto che dovrebbe nascere tra ottobre e novembre. Secondo le confidenze fatte agli amici Gigi e Denise avrebbero deciso di chiamare il nascituro Francesco.

Il Coach di The Voice Senior ha già quattro figli: dalla storia con Anna Tatangelo ha avuto nel 2010 Andrea mentre dal matrimonio con Carmela Barbato sono nati Claudio (1986), Ilaria (1992), Luca (2003). Gigi D’Alessio è inoltre nonno di: Noemi e Sofia, figlie del suo primogenito.

La notizia della nuova paternità di Gigi D’Alessio non sarebbe andata giù ad Anna Tatangelo, che avrebbe scoperto tutto casualmente. Dopo 12 anni insieme i due cantanti non hanno mantenuto un buon rapporto anche se cercano di andare d’accordo per il bene del piccolo Andrea.

Chi è Denise Esposito

28 anni, Denise Esposito è nata e cresciuta a Napoli. Bionda, occhi celesti, labbra carnose, nasino all’insù e un fisico da modella, è sempre stata una grande fan di Gigi D’Alessio. Denise non fa parte del mondo dello spettacolo: studia Giurisprudenza e il suo sogno è quello di diventare un avvocato.

Denise viene da una famiglia tradizionale e solida: il padre, Salvatore, è generale di Brigata con importanti incarichi. La giovane ha un fratello, più grande di tre anni, al quale è molto legata. Per amore di Denise Gigi D’Alessio ha deciso di lasciare Roma e tornare a vivere a Napoli.

Il primo incontro tra Gigi e Denise è avvenuto nell’estate 2020, durante uno spettacolo a Capri. Un colpo di fulmine, un’intesa fisica e mentale, che ha fatto scoccare la scintilla. Lo scorso febbraio, poi, sono avvenute le prime presentazioni in famiglia.