Gigi D’Alessio, quinto figlio in arrivo: la reazione di Anna Tatangelo

“Lady Tata” ferita dalla nuova vita del suo ex compagno: ecco come ha accolto la notizia che il cantautore diventa di nuovo papà

Le immagini esclusive della nuova vita di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo stanno facendo il giro del web. Il cantautore aspetta il quinto figlio da Denise Esposito, di 26 anni più giovane di lui, dopo averne avuti tre dalla prima moglie Carmela Barbato e uno da Anna Tatangelo. Come fa sapere il settimanale Chi la cantante sarebbe stata tra le ultime a sapere della lieta notizia di Gigi e Denise e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie. Una notizia che ha scalfito il cuore di Anna Tatangelo: non si aspettava che il suo ex compagno ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto.

Inoltre un altro elemento che avrebbe ferito Lady Tata è il fatto che il cantante abbia scelto di vivere con Denise non più nella villa che l’artista ha in zona Olgiata e che Anna non ha mai amato. Con la nuova compagna ha deciso di salutare per sempre Roma per ricominciare dalla sua terra, Napoli. In seguito alla lieta notizia, emergono ulteriori retroscena sulla sua giovane fiamma. Denise Esposito sarebbe stata accettata subito anche dai figli del cantante quando è entrata a far parte della famiglia. Chi conosce la Esposito la descrive come una ragazza che ama il basso profilo, è molto riservata e non ama i riflettori.

Anna Tatangelo ferita da Gigi D’Alessio e travolta dall’amore per Livio Cori

Il figlio di Gigi D’Alessio e di Denise sarà maschio o femmina? La coppia ha confidato agli amici più intimi di non avere preferenze per il sesso del bimbo. La Tatangelo che non è mai stata sposata da Gigi, per ironia della sorte condurrà da settembre prossimo su Canale 5 Scene da un Matrimonio, ma non si può escludere che Gigi possa portare all’altare la sua nuova fiamma. Intanto anche lei è stata travolta dalla passione per il rapper e attore Livio Cori.

Sono stati immortalati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini nella spiaggia di un resort esclusivo in Puglia a scambiarsi baci appassionati e inequivocabili. Livio, tre anni meno di lei, è nato nei quartieri spagnoli di Napoli, è un rapper della scena underground che nel 2019 ha accompagnato Nino D’Angelo a Sanremo nel brano Un’Altra Luce. Di lui si dice che sia il misterioso rapper Liberato.