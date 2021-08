Anna Tatangelo, Livio Cori è il nuovo fidanzato: ora è ufficiale, il gesto

Anna Tatangelo non si nasconde più: è amore con Livio Cori. Dopo le foto dei paparazzi, che hanno beccato la nuova coppia in vacanza in Puglia, e lo scambio di dediche sui social network i due cantanti sono usciti allo scoperto su Instagram. È stata Lady Tata a postare sul suo account Instagram un video in cui scherza e ride con il nuovo fidanzato. A un certo punto Livio si avvicina al volto della compagna e la bacia sulla guancia con trasporto e passione. Cori ha poi ricondiviso la storia sul suo profilo.

Diventa così ufficiale la relazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori, di cui ormai si parla da mesi. Più precisamente dallo scorso marzo. La 34enne ha sempre negato tutto, cercando di proteggere il figlio Andrea che ha undici anni. Oggi, complice forse anche la nuova paternità di Gigi D’Alessio, la Tatangelo ha deciso di uscire allo scoperto e vivere il suo nuovo rapporto alla luce del sole.

Di recente Anna Tatangelo ha conosciuto i genitori di Livio Cori. La cantante e i nuovi suoceri si sono concessi una cena in riva al mare. Le foto sono stata poi condivise su Facebook da Massimo, il padre di Livio, che si è mostrato entusiasta della Tatangelo. Cori ha invece incontrato durante il soggiorno a Taranto il piccolo Andrea, il figlio che la Tatangelo ha avuto dall’ex Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo e l’addio a Gigi D’Alessio

Dire addio a Gigi D’Alessio non è stato semplice per Anna Tatangelo, che è stata la compagna del cantante napoletano per ben sedici anni. Negli ultimi anni, però, qualcosa si è spento e i due hanno preso strade differenti. Gigi ora aspetta il quinto figlio dalla nuova fidanzata Denise Esposito, 26 anni più giovane, mentre la Tatangelo appare serena accanto a Livio Cori.

Quest’ultimo è un cantante e attore napoletano di 31 anni. Ha recitato nella serie cult Gomorra. Livio Cori ha conosciuto Anna Tatangelo nel 2019, durante il Festival di Sanremo. Entrambi erano in gara e sono diventati amici dietro le quinte. Si sono rivisti poi tempo dopo, quando Anna ha chiesto aiuto a Livio per alcune canzoni del suo nuovo album.

Lo scorso marzo in sala di registrazione è scoccata la scintilla, che ha portato alla nascita di un nuovo amore bello, pulito e magico.