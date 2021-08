Anna Tatangelo e Livio Cori fanno sul serio: presentazioni in famiglia

È una storia seria quella tra Anna Tatangelo e Livio Cori. Dopo aver nascosto per mesi questo legame i due cantanti sono usciti ufficialmente allo scoperto. Prima tramite uno scambio di cuori e frasi romantiche sui social network, ora posando sorridenti e felici a cena fuori. Foto che sono apparse sul profilo Facebook di Massimo, il padre di Livio. Dunque Lady Tata ha già conosciuto la famiglia del suo nuovo fidanzato.

“Serate estive”, ha scritto il padre di Livio Cori su Facebook, postando alcune foto che lo ritraggono in un ristorante in riva al mare in compagnia della moglie, del figlio e di Anna Tatangelo. I quattro appaiono spensierati e sereni. Anna e Livio si guardano con occhi complici e innamorati: il sentimento che li unisce sembra più forte che mai. Così forte che Cori non ci ha pensato due volte a presentare la Tatangelo alla sua famiglia.

Pure Anna Tatangelo non è stata da meno: il figlio Andrea, nato undici anni fa dal lungo rapporto con Gigi D’Alessio, ha già conosciuto Livio Cori. I tre hanno trascorso una spensierata vacanza in Costiera Amalfitana. Stando alle foto postate dai vari settimanali Livio ha instaurato subito un certo feeling con il bambino, contento di rivedere di nuovo la madre felice.

Dire addio a Gigi D’Alessio non è stato semplice per Anna Tatangelo, che è stata la compagna del cantante napoletano per ben sedici anni. Negli ultimi anni, però, qualcosa si è spento e i due hanno preso strade differenti. Gigi ora aspetta il quinto figlio dalla nuova fidanzata Denise Esposito, 26 anni più giovane, mentre la Tatangelo appare serena accanto a Livio Cori.

Quest’ultimo è un cantante e attore napoletano di 31 anni. Ha recitato nella serie cult Gomorra. Livio Cori ha conosciuto Anna Tatangelo nel 2019, durante il Festival di Sanremo. Entrambi erano in gara e sono diventati amici dietro le quinte. Si sono rivisti poi tempo dopo, quando Anna ha chiesto aiuto a Livio per alcune canzoni del suo nuovo album.

Lo scorso marzo in sala di registrazione è scoccata la scintilla, che ha portato alla nascita di un nuovo amore bello, pulito e magico. Se son rose fioriranno…