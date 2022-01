Belen e Stefano si vedono “in hotel”. Panicucci: “Vita molto attiva”

Belen Rodriguez continua a essere grande protagonista del gossip italiano. La sua vita sentimentale genera non poca curiosità, soprattutto in quest’ultimo periodo. La fine della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese è stata abbastanza inaspettata. Sembrava che la conduttrice argentina avesse raggiunto la serenità insieme al parrucchiere. Dal loro amore è nata la sua seconda figlia, Luna Marì. Ma questo non è chiaramente bastato a mantenerli uniti. Ed ecco che ora si parla di un probabile ritorno di fiamma tra Belù e Stefano De Martino.

I due genitori di Santiago si sono ritrovati? Sicuramente questo lieto fine farebbe piacere a tutti i fan che hanno sempre sostenuto che un giorno sarebbero tornati insieme. Da parte di entrambi non arrivano né conferme né smentite. Nei giorni scorsi, comunque, Belen ha pubblicamente dichiarato di essere single, confermando così che la sua love story – di breve durata – con Antonino è giunta al capolinea. Ora spuntano dei nuovi retroscena sugli incontri che la Rodriguez e Stefano condividerebbero.

Dopo i passati gossip, ecco che a Mattino 5 News il paparazzo Andrea Alajmo ha scelto di svelare delle novità. Non solo continuerebbe a vedersi con l’attore Michele Morrone, Belen starebbe anche incontrando molto spesso il suo ex marito. Rispondendo alla curiosità di Federica Panicucci, il fotografo fa sapere che le foto uscite sui giornali di recente che ritraggono Belen e Morrone insieme sono opera sua.

Dopo di che, approfitta di questo momento per svelare che la conduttrice argentina starebbe continuando a frequentare Stefano. Scendendo nel dettaglio, rivela di aver saputo che i due genitori di Santiago “si sono visti anche due notti fa”. Non si conclude qui il retroscena. Infatti, prosegue svelando che stavolta i due per vedersi userebbero gli hotel: “Si vedono in albergo”.

Sarà davvero così? Sicuramente se ci fosse effettivamente questo ritorno di fiamma, Belen e Stefano in futuro potrebbero non riuscire più a nascondersi dagli occhi indiscreti. Nelle settimane scorse, si parlava di un rapporto solido in quanto genitori del piccolo Santiago. Ma a quanto pare potrebbe esserci molto di più, il condizionale è d’obbligo visto che entrambi non confermano o smentiscono.

Federica Panicucci affronta così questo gossip all’interno della sua trasmissione dicendo la sua. La conduttrice di Mattino Cinque News fa notare che dovrebbe prendere un taccuino per segnare tutto, in quanto non riesce proprio a stare dietro a tutte queste indiscrezioni. “Hanno una vita molto attiva”, afferma la padrona di casa, per poi salutare l’argentina mandandole un bacio.