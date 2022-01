Belen, Stefano o Antonino? Ecco la verità, mamma si confida con Santiago

È ufficiale: Belen Rodriguez è single. La storia d’amore con Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia Luna Marie, è giunta effettivamente al capolinea. Ormai da tempo il gossip parla di questa rottura improvvisa per la coppia, nata da pochissimo tempo. Ma ecco che ora a confermare tutto ci pensa la stessa conduttrice argentina mentre chiacchiera con il figlio Santiago. Si trovano insieme in cucina e preparano insieme le uova. Proprio in questa circostanza, conferma di essere single!

Questa è la prima volta, da quando è scoppiata la crisi, che Belen decide di rendere ufficiale la fine della sua breve love story con Antonino. Sembrava che la showgirl avesse ritrovato la serenità insieme al 26enne, tanto che proprio con lui ha dato alla luce la sua seconda figlia. Ma la relazione non è durata e i motivi ancora restano ignoti. Nel frattempo, le indiscrezioni parlano di una forte volontà dell’hair stylist di riconquistare la Rodriguez. Riuscirà nell’impresa? Al momento, sicuramente Belen si considera una donna non impegnata.

Mentre prepara le uova in cucina, chiede a suo figlio Santiago se vorrebbe fare lo chef da grande. Il bambino, nato dal suo matrimonio con Stefano De Martino, risponde di no. A questo punto, arriva la conferma ufficiale: “Ma come no? Visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina”. Queste le parole di Belen, che su Instagram ufficializza la fine della sua storia d’amore con Antonino.

Cosa sarà mai accaduto tra loro? Le indiscrezioni sono diverse, eppure nessuno dei due ha ancora reso note le cause della rottura improvvisa. E chissà se la Rodriguez presto toglierà a tutti questa curiosità. Di certo non è la prima relazione che per la conduttrice argentina naufraga in modo così improvviso. I pochi mesi trascorsi insieme da genitori avrebbero portato Spinalbese a prendere la decisione di tornare dalla sua famiglia in Liguria.

Nel frattempo, il gossip parla di un riavvicinamento tra Belen e Stefano De Martino. Sono diversi i fan che non hanno mai smesso di credere che il loro sia un legame indissolubile e non solo perché sono genitori del piccolo Santiago.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” recita la canzone Amici mai di Antonello Venditti. E il pubblico che ha sempre supportato la loro storia d’amore crede che un giorno potrebbe scoppiare di nuovo la scintilla tra loro.

Nei giorni scorsi sono stati beccati insieme felici e spensierati. Ma sembra che non ci sia alcun ritorno di fiamma per questa coppia e probabilmente mai ci sarà. Stefano e Belen sono sempre molto vicini per il bene di Santiago e attualmente sembra esserci solo un pacifico rapporto di amicizia.

Infatti, com’è possibile notare dall’affermazione di oggi della Rodriguez, attualmente nessun uomo è nella sua vita, visto che si ritiene single. Neanche De Martino.