Belen e Antonino separati: “Lui non si rassegna, ecco cosa fa ogni giorno”

Non è più una novità: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati. A sei mesi dalla nascita della figlia Luna Marì la coppia è scoppiata. Proprio dopo l’arrivo della bambina i due sono entrati in crisi. Una crisi profonda, forse dovuta alla differenza d’età o forse al poco tempo trascorso insieme come due fidanzati, che non ha lasciato scampo. I diretti interessati non hanno mai commentato la rottura ma i loro gesti sui social network parlano chiaro: la love story è giunta al capolinea.

Stando ad alcuni gossip riportati dal settimanale Diva e Donna Antonino Spinalbese, che dopo l’incontro con Belen ha lasciato il suo lavoro da parrucchiere, non si rassegnerebbe alla rottura. Pare che il giovane di La Spezia sia ancora molto innamorato della Rodriguez e intenzionato più che mai a riconquistarla. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla rivista ogni giorno Antonino inonderebbe la sua ex compagna di messaggini sul cellulare.

Complice la piccola Luna Marì, dunque, Spinalbese starebbe facendo di tutto per ottenere una seconda chance dalla soubrette argentina. Sembra infatti che sia stata Belen a chiudere la relazione anche se non si conoscono le motivazioni dietro questa decisione. Qualcuno ha parlato di un tradimento da parte di Antonino ma non è mai arrivata alcuna conferma a riguardo.

Belen e Stefano paparazzati di nuovo insieme

Nel frattempo Belen è tornata a farsi vedere con l’ex marito Stefano De Martino. I due, genitori di Santiago, hanno trascorso l’ultimo Natale insieme e di recente il conduttore Rai è andato a prendere l’ex moglie all’aeroporto. La sorella maggiore di Jeremias e Cecilia si è concessa una vacanza da single con l’amica del cuore Patrizia Griffini. Le due sono volate a Punta d’Este, in Uruguay.

Qui era in villeggiatura pure l’ex calciatore Ezequiel Lavezzi: qualcuno ha subito parlato di un flirt con la Rodriguez ma in realtà i due sono solo buoni amici. Il Pocho, ex attaccante del Napoli, ha prontamente smentito i gossip e le malelingue ribadendo il suo amore per l’attuale fidanzata, la modella Natalia Borges.