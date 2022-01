Belen e Stefano De Martino, boom: paparazzati insieme, il feeling ri-decolla

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: che per loro valgano davvero gli intramontabili versi di ‘Amici mai’ di Antonello Venditti? Quelli che recitano che ‘certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano?’. I due ex coniugi sono stata paparazzati assieme all’aeroporto di Malpensa, Milano. A divulgare le foto è stato il portale Whoopsee che ha immortalato la showgirl argentina di ritorno dall’Uruguay, dove si è concessa una vacanza con l’amica del cuore Patrizia Griffini. Più precisamente le due donne sono volate a Punta del Este, in un resort magnifico, godendosi relax, mare e tranquillità. Per Belen un momento di stacco, dopo la chiusura della relazione con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la figlia Luna Marì lo scorso luglio. La love story è naufragata definitivamente a ridosso delle feste natalizie, dicono i ben informati.

E Stefano? Innanzitutto gli scatti pubblicati da Whoopsee rivelano una cosa: tra ‘Belu’ e De Martino i rapporti, dopo la rottura rumorosissima a inizio estate 2020, sono buoni. Se così non fosse non sarebbe certo andato lui a ‘prelevarla’ a Malpensa, chiacchierando con lei in modo sereno e disteso e dimostrando molto feeling. Ma c’è di più: Chi Magazine, poche settimane fa, ha svelato che il campano e la Rodriguez hanno trascorso il Natale assieme. Certo l’ex coppia deve avere per forza avere contatti visto che ha un figlio, Santiago. Eppure qualcosa spinge a pensare che un clamoroso secondo ritorno di fiamma non sia fanta gossip.

Da quando Stefano e la 37enne argentina si sono lasciati è calato un tombale silenzio sui loro rapporti. Silenzio tombale anche sulle reali cause che hanno portato il matrimonio su un binario morto. Si è sentito di tutto: incomprensioni caratteriali, presunti tradimenti di lui, chi ha sostenuto che il napoletano non avrebbe più sopportato la pressione del ‘clan’ Rodriguez nel suo quotidiano etc etc. Fatto sta che si è solo nel campo delle supposizioni perché sia la modella sia De Martino non hanno spiccicato una parola sulla vicenda, se non rilasciare dichiarazioni di circostanza.

E adesso? In molti pensavano che i rapporti tra i due fossero azzerati, congelati, archiviati e che ci fossero soltanto contatti per la gestione di Santiago. Gli scatti di Whoopsee dimostrano altro. E se Venditti avesse ragione su ‘certi amori che non…?’