Belen ha lasciato Antonino prima di Natale, “festeggiato con De Martino”

La vita amorosa di Belen Rodriguez è da mesi al centro dei gossip. L’argentina sembrava aver trovato finalmente la felicità al fianco di Antonino Spinalbese, Tuttavia, dopo la nascita della piccola Luna Marì, il loro rapporto è andato sempre più a deteriorarsi. I due, in crisi da tempo, si sarebbero detti addio proprio prima di Natale. Ecco come Belen ha trascorso le festività, tra incontri con gli ex e vacanze che sanno di fuga.

Le feste natalizie sono il momento in cui, per eccellenza, ci si riunisce con i propri cari. È proprio ciò che ha fatto Belen, che ha mostrato ai suoi followers di aver festeggiato insieme alla famiglia e ai figli. Il grande assente nei giorni di festa della 37enne è stato Antonino Spinalbese. L’hair stylist, infatti, è stato lontano dal clan Rodriguez. Insieme a Belen, a Natale, era invece presente Stefano De Martino, padre del primogenito della showgirl Santiago, come riportato dal settimanale Chi. Si parla da qualche tempo di un certo riavvicinamento tra i due, anche se probabilmente dovuto solo alla co-genitorialità.

Il ballerino napoletano non è l’unico ex fidanzato con cui la 37enne ha passato del tempo di recente. Il magazine Chi ha immortalato la showgirl intenta a mostrare la secondogenita, di soli 6 mesi, allo storico ex Marco Borriello. Belen ha presentato la figlia a Borriello fuori dall’Osteria del Corso, un ristorante milanese nel quale si sono incontrati. La Rodriguez, a pranzo con il suo vocal coach, ha chiamato la tata, fuori dal locale con la piccola, per farla vedere al calciatore. Le foto scattate da Chi mostrano i due ex sorridenti chini sul passeggino dove è seduta Luna Marì. I due, nonostante una rottura burrascosa, sembrano essere in ottimi rapporti.

Belen e il calciatore, oggi 39enne, si sono incontrati nel 2004, quando l’argentina, ancora 19enne, era approdata in Italia da soli 3 mesi. La loro storia è arrivata al capolinea dopo la fine dell’avventura di lei a L’Isola dei Famosi nel 2008, probabilmente a causa del suo presunto avvicinamento al naufrago Rossano Rubicondi.

Dopo le feste di Natale Belen è volata senza i figli in Sud America con l’amica fidata Patrizia Griffini, forse per ricaricare le batterie in occasione dell’inizio del nuovo anno o magari per staccare la spina e allontanarsi dai problemi che sta vivendo con Spinalbese, il quale è rimasto in Italia con la figlia.