Belen: gli incontri notturni con Morrone e il gesto sorprendente di Iannone

Belen Rodriguez coccolata su più fronti. Dopo le paparazzate con l’ex marito Stefano De Martino, la showgirl argentina è stata pizzicata di nuovo con Michele Morrone, attore che ha conosciuto la popolarità per essere stato protagonista del film 365 giorni. I paparazzi di Chi Magazine hanno seguito le mosse della sudamericana e dell’interprete, scoprendo che in diversi frangenti, negli ultimi giorni, Morrone ha fatto tappa a casa della donna, a Milano. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raccontato che tutti gli incontri sono avvenuti dopo cena e che l’attore ha lasciato la dimora di Belen a tarda notte.

L’ultimo vis a vis tra Belen e Morrone è avvenuto la scorsa settimana: lui è giunto con la sua auto sotto casa della Rodriguez intorno alle 21.30, ha parcheggiato in strada (altre volte è entrato dal garage, spiffera sempre Chi Magazine) ed è salito nell’appartamento. Non si sa se la showgirl fosse in casa con i figli Santiago e Luna Marì. Quel che è certo è che Morrone ha lasciato il nido della sudamericana a notte fonda, quattro ore dopo avervi messo piede.

Belen e l’incontro con Andrea Iannone

A proposito di incontri, ‘Belu’, la scorsa domenica, come al solito è andata a fare colazione all’Angolo Brera, un locale in stile newyorkese in cui si è allietati con della musica dal vivo. Dopo aver consumato il brunch con degli amici e i suoi figli (presenti sia Santiago sia Luna Marì), ha fatto ritorno a casa, a piedi, abitando a due passi dal bar. E in chi si è imbattuta? In Andrea Iannone, con il quale ha condiviso un amore lungo due anni, dal 2016 al 2018. La relazione ebbe inizio dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. E come ha reagito la Rodriguez nel vedere il pilota?

Sia lei sia lui non si sono evitati, anzi si sono scambiati un abbraccio caloroso. D’altra parte Iannone, pochi giorni fa, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha avuto parole al miele per l’ex. Evidentemente non sono state dichiarazioni di circostanza: nonostante la love story si sia spezzata, tra il centauro e la showgirl la stima e l’affetto sono rimasti immutati.

L’unico di cui non si ha più traccia, tra le amicizie e i rapporti umani intrattenuti da Belen, è Antonino Spinalbese: la frattura d’amore pare ormai incolmabile.