Iannone: “Belen? L’ho vista soffrire tanto”, il vero rapporto con la De Lellis

Il campione di MotoGP si svela a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, e torna a parlare delle sue ex fidanzate; non solo racconta di aver sofferto molto a causa della sospensione da qualsiasi competizione

Andrea Iannone si svela in una nuova intervista a Verissimo, che andrà in onda nel pomeriggio di sabato 15 gennaio. Il motociclista non può non tornare a parlare delle sue passate relazioni e, in particolare, di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Come sono i rapporti oggi con le sue due ex fidanzate? Nel salotto di Canale 5, parlando con Silvia Toffanin, esprime delle bellissime parole sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Questa volta, stupisce proprio perché rivela che sono in realtà in bellissimi rapporti, al contrario di ciò che si era capito mesi fa.

Lo scorso mese di settembre, Iannone non aveva speso parole molto carine su Giulia, anzi. Dunque, sembrava che effettivamente tra loro ci fosse ancora qualche ruggine dopo la rottura. Ma ora il motociclista, sospeso per quattro anni per doping, decide di rivelare come stanno davvero le cose oggi. Ricorda che la De Lellis l’ha vissuto proprio “quando è successa la catastrofe”. Come è facile intuire, Andrea si riferisce alla sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport.

Ammette che in quel periodo aveva “la testa altrove” e successivamente “l’amore è svanito”. Attualmente tra Iannone e Giulia ci sono dei “buonissimi rapporti”, secondo quanto lui stesso dichiara nel corso di questa intervista. Si sentono spesso e dichiara di volerle bene. Inoltre, ci tiene a precisare che la De Lellis gli ha dimostrato “di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno”.

Il campione di MotoGP torna anche a parlare di Belen Rodriguez. In questo caso, rivela di aver avuto sempre “un ottimo dialogo” con la conduttrice argentina. Questo è stata la loro “forza”. Pensa di aver portato “dell’amore e del bene nella sua vita”. Era consapevole di essere arrivato in un momento per che per lei era abbastanza difficile.

Infatti, si stava separando da Stefano De Martino e il matrimonio era ormai arrivato al capolinea. Detto ciò, sottolinea: “L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento”. Ora Belen starebbe affrontando un’altra delusione d’amore, con il padre della sua seconda figlia, Antonino Spinalbese. Invece, Iannone si dichiara totalmente single.

“Al momento non sono innamorato, ma sto bene così”, dichiara Andrea nel salotto di Silvia Toffanin. E qui, nella sua prima intervista televisiva, non può toccare il tasto più delicato per lui. La sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport, che a fine 2019 l’ha sospeso per quattro anni per doping, non è stata una novità per il motociclista.

Ammette che aveva già, ancora prima, elaborato e capito cosa sarebbe accaduto. “Sono stato male e ho sofferto molto”, confessa oggi Iannone. Nonostante ciò, ha comunque trovato le motivazioni giuste “ogni giorno” per reagire velocemente. In particolare, ha iniziato a prendere tale decisione con filosofia e a guardarsi intorno.

Ma oggi crede ancora nella giustizia sportiva dopo quanto accaduto? Pare non risposta con un ‘sì’ o con un ‘no’, bensì spiega il suo punto di vista, lasciando in qualche modo intendere la risposta. Innanzitutto, ricorda che per 16 anni ha fatto i controlli, durante i quali è sempre risultato “negativo a qualsiasi tipo di sostanza”.

Non solo, sottolinea che “è stato riconosciuto che non ho assunto alcuna sostanza volontariamente”. Questo, però, non ha portato al risultato sperato, visto che “non è bastato”.