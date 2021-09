Belen e De Lellis? Iannone: “Una crede solo a quel che vuol credere, chi è”

Il pilota, prima di iniziare l’avventura in pista a Ballando con le Stelle, si confessa: le ex e la voglia di ricominciare dopo la squalifica per doping

Andrea Iannone ha scelto di partecipare a Ballando con le Stelle per ripartire e provare a rigenerarsi dopo la mazzata relativa alla squalifica per doping che lo terrà lontano dalle corse di motociclismo per parecchi mesi. Dal 16 ottobre sarà in pista, stavolta in quella da ballo. In un’intervista rilasciata a Chi Magazine ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta di Milly Carlucci. Non solo: con il settimanale diretto da Alfonso Signorini è tornato pure sul tema ex, in particolare parlando di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Farà senza dubbio discutere la risposta data sull’influencer sbocciata a Uomini e Donne, sulla quale ha speso parole non tenerissime.

Prima di planare sul tema sentimentale, Andrea riserva esternazioni zuccherose per Milly Carlucci, definita una “mamma” che è stata in grado di instaurare un dialogo con lui, convincendolo ad entrare nel cast del programma di Rai Uno. Un atteggiamento, quello della Carlucci, che si è rivelato “fondamentale” per il centauro di Vasto. Anche la conduttrice è stata raggiunta da Chi Magazine, spiegando che è un ragazzo “non costruito” e “dalla grande sincerità”. Milly precisa anche che il suo intento non è quello di sfruttare i gossip che hanno interessato lo sportivo in passato. Quei gossip però ci sono e Iannone sa che in un modo o nell’altro continueranno a rumoreggiare in sottofondo quando si parla di lui.

“Sono solo due le donne famose, le altre non erano conosciute”, specifica Iannone quando gli si dà del playboy alla conquista di personalità vip. Quelle due a cui fa riferimento rispondono al nome di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. A questo punto il pilota sottolinea che con la modella argentina è opportuno parlare di “relazione”. Non però con l’ex corteggiatrice UeD. Motivo? “Con Giulia sono stati solo 5 o 6 mesi”, ricorda l’atleta che poi aggiunge una chiosa alquanto curiosa: “Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, è come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quel che vuole credere”.

Iannone non aggiunge nulla di più, dalla serie: chi ha orecchie per intendere, intenda. Quel che appare chiaro è che tra Belen e Giulia, l’unica che considera una sua ex importante è la Rodriguez che oggi è felice al fianco di Antonino Spinalbese con il quale ha accolto lo scorso luglio Luna Marì.