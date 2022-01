Belen e Stefano De Martino, weekend di fuoco: retroscena rovente e foto

Si aggiunge un altro tassello all’infinita storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Pochi giorni fa sono trapelati degli scatti che hanno mostrato che il conduttore campano è andato in aeroporto a prendere l’ex moglie di ritorno dall’Uruguay, dove è si è concessa dei giorni di ferie assieme all’amica Patrizia Griffini. “Dopotutto lui è sempre il padre di Santiago (figlio avuto dalla Rodriguez, ndr), è normale che due ex si vedano”, il ragionamento che hanno fatto i fan meno romantici, quelli che considerano il ritorno di fiamma fantagossip. Ora, però, emergono altri dettagli e altre paparazzate sulla showgirl argentina e sull’ex allievo di Amici che spingono a pensare che davvero ci sia in corso una ricucitura sentimentale.

A ricostruire gli ultimi giorni della sudamericana e di Stefano ci ha pensato il portale Whoopsee, vale a dire la medesima agenzia stampa che ha beccato i due ex coniugi a Malpensa. Il fatto che De Martino abbia dato un passaggio a Belen è stato solo un gesto di galanteria? Di gentilezza? Nulla più? Nessun altro risvolto? Pare proprio di no.

A giudicare dalle nuove foto pubblicate da Whoopsee, il napoletano e la 37 enne argentina si starebbero frequentando di nuovo. I due, infatti, hanno trascorso il weekend insieme. Prima, però, hanno cercato di disorientare i sempre vigili e attenti paparazzi, senza riuscirvi.

Questo è quello che hanno documentato i fotografi, con tanto di scatti a riprova del fatto che l’ex coppia, forse, non è più ex: nella prima istantanea (qui sotto) si vede Belen “anticipare i tempi” spostandosi a casa di De Martino che si è poi recato a prendere il figlio Santiago, Patrizia Griffini e la piccola Luna Marì.

L’indomani mattina i fotografi si sono nuovamente appollaiati sotto l’abitazione milanese del campano intuendo che la Rodriguez non è mai uscita dalla dimora di Stefano. Insomma, ha trascorso la notte con lui. Non solo, sembra che abbia passato con l’ex marito anche tutto il giorno successivo, la domenica. Soltanto una congettura? No, ci sarebbe la prova: i paparazzi in serata vedono la modella lasciare la casa di De Martino.

Come se non bastasse, a conferma del fatto che il feeling sia riesploso, Belen con i figli e l’amica Patrizia Griffini, prima di rientrare a casa sua, ha preso qualcosa dalla macchina di Stefano. “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi…”