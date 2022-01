“Belen sta tornando con De Martino”, cene e foto insieme: il gossip

Il gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme non si sgonfia, anzi come una valanga più va avanti più diventa grande. Oggi il ritorno di fiamma è stato confermato anche da un paparazzo che li ha beccati insieme e che è pronto a pubblicare le foto. Ovviamente non sarà lui in persona a farlo sui social, ma ci penserà qualche rivista di gossip a cui lui, come è facile immaginare, le ha vendute o le venderà. Intanto ha gettato benzina sul fuoco e ha alimentato ulteriormente il gossip, accrescendo l’attesa di chi ha sempre creduto in Stefano e Belen insieme.

Il paparazzo in questione si chiama Andrea Franco Alajmo ed è uno degli ospiti di Federica Panicucci a Mattino 5. Andrea era presente anche nella puntata di oggi, martedì 18 gennaio 2022, e ha parlato di Grande Fratello Vip prima di regalare questa bomba di gossip. Federica Panicucci già in apertura ha svelato al suo pubblico che il paparazzo aveva un grande scoop da dare, senza svelare su chi, ma lo ha tenuto al caldo fino a fine puntata quasi. Terminato di parlare di GF Vip, la Panicucci ha passato la palla al suo paparazzo che ha sganciato la bomba:

“La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino. Ormai da tre settimane. E non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito”

Sono già uscite delle foto di Belen e Stefano insieme, in realtà, ma pare che stavolta si vedrà qualcosa di diverso. Il paparazzo ha specificato più volte che non sono stati incontri da genitori, che non si sono visti per Santiago insomma, sebbene più di qualcuno lo abbia affermato nei giorni scorsi. Con Antonino Spinalbese è finita da un pezzo, come ha confermato anche Belen ieri. Il paparazzo ha aggiunto che i due genitori della piccola Luna Marì praticamente non si incrociano più. E se lui si è messo sulle tracce di Belen seguendola per qualche giorno lo avrà visto con i suoi occhi.

A proposito delle foto degli incontri di Belen e De Martino, invece, non ha voluto aggiungere molto. La Panicucci ha chiesto se in questi scatti si vedono baci, ma Andrea non lo ha svelato rimandando l’appuntamento alla pubblicazione sui giornali. “Le foto non mentono mai”, ha aggiunto. Quindi la conduttrice di Mattino 5 ha iniziato a fare delle ipotesi su questi incontri, se ci sono stati a casa di uno dei due oppure durante una cena. Alla parola cena il paparazzo ha sorriso e ha detto un “Eh” che confermerebbe le cene, e ha aggiunto: “Nottate”. Le foto di Belen e Stefano De Martino sarebbero inequivocabili, ha promesso il paparazzo che li ha beccati. Non resta che attendere di vederle…