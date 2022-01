GF Vip Delia: flirt con Aida Yespica, così avvengono i rapporti a 3 con Alex

Delia Duran sempre più senza filtri. Una volta entrata nella casa e creato un rapporto di fiducia con gli altri suoi coinquilini, la compagna di Alex Belli si è aperta raccontando molti dettagli sulla sua vita sentimentale. E nelle ultime ore, non contenta di tutto il subbuglio creato nelle settimane precedenti con il “caso Belli/Soleil”, la Duran ha tirato fuori a sorpresa un nome che ha lasciato tutti senza parole.

Chiacchierando con gli altri concorrenti, Delia Duran ha infatti parlato a cuore aperto del suo ormai vecchio flirt con Aida Yespica. In base al racconto della modella, dunque, lei e la Yespica avrebbero avuto in passato una breve relazione, se così la vogliamo chiamare. “Ho avuto un’esperienza con Aida Yespica” ha commentato Delia, senza però fare riferimento a quanto sia durata e a cosa sia accaduto di preciso.

Quel che è certo è che quando il racconto è iniziato la regia ha rapidamente staccato l’inquadratura, per evitare di mandare in onda ulteriori scottanti rivelazioni. Questa occasione è, di fatto, la prima in cui Delia Duran fa nomi e cognomi parlando di esperienze saffiche. Anche se il nome della Yespica di certo colpisce la nostra attenzione, dei gusti sessuali di Delia Duran già eravamo a conoscenza.

La Duran, in questi giorni, ha raccontato senza troppi problemi ai concorrenti della sua bisessualità. La modella venezuelana ha spiegato di sentirsi molto libera dal punto di vista sessuale e sentimentale. Una libertà vissuta senza problemi anche con lo stesso Alex Belli, con il quale ha rivelato di avere avuto rapporti a tre. La modella, in ogni caso, ha anche tenuto a specificare che “amore libero” non significa mancanza di condivisione. Se ci dev’essere un terzo incomodo, insomma, entrambe le parti della coppia lo devono accettare.

Aida Yespica, comunque sia, non sembra sia stata la prima esperienza di Delia Duran con una donna, avvenuta in realtà a El Salvador quando aveva 21 anni con una collega messicana. Aida Yespica, dal canto suo, aveva raccontato nel 2020 di avere provato, in passato, un amore folle per una donna famosa. Una persona celebre a tal punto che mai si sarebbe permessa di fare il suo nome. Diciamo che, con queste premesse, possiamo escludere con tutto il rispetto che si tratti di Delia Duran.

Un GF Vip dal sapore saffico: il bacio di Nathaly e Miriana

Nel frattempo i telespettatori assistevano ad un altro siparietto dall’alto sapore saffico, seppure in questo caso per pura goliardia. Questa mattina sopra la casa è infatti volato un aereo con uno striscione dedicato a Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan con su scritto “MiriNatOurFavCouple #Fans”, che ha celebrato l’amicizia speciale che si è creata fra le due. Per ringraziare i fan del gesto, le due concorrenti si sono lanciate in un bacio in bocca appassionato che avrà di certo fatto piacere agli autori dell’omaggio.